Infinity Nikki ora è disponibile su Steam assieme alla Bubble Season, ma ci sono già tante recensioni negative

Infiniti Nikki è stato lanciato sullo store di Valve assieme alla versione 1.5, intitolata "Bubble Season" . Tra le novità introduce il nuovo Miracle outfit "Sea of Stars", gli eventi a tempo limitato "Eternal Snow" e "Unfading Heart", un nuovo arco narrativo e le ambientazioni inedite Sea of Stars e Serenity Island, con una serie di incarichi giornalieri e settimanali, sfide e molto altro ancora. Qui sotto trovate un trailer che presenta tutte le novità.

Da ieri sera la versione PC di Infinity Nikki è disponibile anche tramite Steam , per la gioia di chi preferisce avere tutti i propri giochi in un unico client. Per il momento il gioco ha ricevuto un'accoglienza tiepida, con solo il 47% di valutazioni positive da parte degli utenti.

Tante critiche per le microtransazioni

Come accennato in apertura, l'accoglienza su Steam di Infinity Nikki non è stata delle migliori, con tantissime recensioni negative. In buona parte arrivano da utenti che hanno già giocato o stanno giocando il titolo da tempo tramite il client PC ufficiale o Epic Games Store e che lamentano principalmente un sistema di microtransazioni reso ancor più dispendioso proprio con l'ultimo aggiornamento e che richiede centinaia di euro di valuta in game (ottenibile anche giocando, precisiamo) per mettere le mani su un outfit completo.

C'è chi poi chi afferma che Infold Games sta avendo una condotta scorretta e avida, citando ad esempio la modifica silenziosa dei premi per il lancio del gioco su Steam senza avvisare i giocatori. In generale, non ci sono lamentele releative all'ottimizzazione, comparto tecnico o gameplay, seppure una minoranza di utenti ha criticato l'esigua quantità di nuovi contenuti tra un aggiornamento e l'altra.