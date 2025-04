Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a maggio

Il catalogo di Netflix per il mese di maggio non sarà esattamente ricco di contenuti a tema videoludico ma c'è qualcosina in arrivo per tutti e più di qualche film, serie TV o anime da tenere d'occhio. Il grosso delle novità lo scopriremo a fine mese - il 31 maggio, per l'esattezza - quando Netflix pubblicherà i trailer più attesi nel corso dell'annuale evento Tudum: allora ne sapremo di più su One Piece 2 e Mercoledì 2, passando per l'attesissimo Stranger Things 5 (del quale debutterà finalmente il primo teaser) e la season finale di Squid Game, nonché la nuova avventura investigativa della serie Knives Out. Intanto, ecco i titoli più rilevanti del mese.

Le rose di Versailles Tecnicamente questo film uscirà il 30 aprile ma per Lady Oscar non potevamo fare altro che barare: il lungometraggio diretto da Ai Yoshimura ha debuttato a gennaio nelle sale giapponesi per arrivare su Netflix in tempi record, doppiato in italiano per buona misura. Si tratta di un nuovo adattamento del capolavoro a fumetti di Riyoko Ikeda pubblicato negli anni 70 e diventato un fenomeno a cartoni animati anche da noi tra gli anni 80 e 90: una storia assolutamente iconica che merita di essere rivissuta, soprattutto ora che ci ha messo le mani nientepopodimeno che Studio MAPPA. Le rose di Versailles, in arrivo il 30 aprile Per chi non lo sapesse - seriamente? - Le rose di Versailles racconta la storia di Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un uomo che entra nella milizia della regina Maria Antonietta: il suo destino, quello della sovrana e delle figure che li circondano (un po' inventate e un po' esistite) saranno travolti dall'incombente Rivoluzione Francese. Se state giocando Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe decisamente interessarvi!

Blood of Zeus 3 Blood of Zeus, la serie animata di Charley e Vlas Parlapanides (opera della stessa Powerhouse Animation di Castlevania e del recente Devil May Cry), giungerà al termine il prossimo 8 maggio con la terza e conclusiva stagione. Dopo il tradimento di Ade e la morte di Heron, Gaia ha scatenato il gigante Tifone contro gli dèi: ora è una guerra senza quartiere e non poteva che scendere in campo anche Crono per l'atto finale di questa affascinante epopea animata che s'ispira alla mitologia greca. Blood of Zeus 3, dall'8 maggio su Netflix Blood of Zeus non è sicuramente il miglior lavoro di Powerhouse Animation da un punto di vista tecnico ma è una serie scritta più che decentemente e che rimaneggia i miti dell'Olimpo in modo furbo, grazie a un cast ben caratterizzato. Nella terza stagione si prevedono botte da orbi, quindi se siete appassionati di mitologia greca o avete un debole per i Cavalieri dello Zodiaco potrebbe valere la pena recuperare le stagioni precedenti in vista del gran finale.

Nonnas Se vi piacciono i film culinari tipo Il sapore del successo, Chef o Sapori e dissapori, potrebbe interessarvi Nonnas, in arrivo su Netflix il 9 maggio. È un film ispirato alla vera storia del newyorkese Joe Scaravella che nel 2007, in piena crisi esistenziale dopo la morte della madre, ha aperto a Staten Island un ristorantino chiamato Enoteca Maria in suo onore, invitando a cucinare le nonne di quartiere, cioè le anziane cuoche che preparano i loro più famosi manicaretti tradizionali per far rivivere agli avventori i ricordi della loro infanzia e dei loro paesi d'origine. Nonnas, dal 9 maggio su Netflix. Diretto da Stephen Chbosky, il film vede il bravo Vince Vaughn nei panni del protagonista Joe, circondato da un cast di tutto rispetto che include Joe Manganiello e attrici del calibro di Susan Sarandon, Linda Cardellini e Lorraine Bracco. È potenzialmente uno di quei film che vi faranno venire fame e piangere come fontane, non necessariamente in quest'ordine, ma siete avvisati.

Love, Death + Robots 4 La serie antologica torna su Netflix il prossimo 15 maggio con altri dieci episodi diretti dai registi più disparati, dai creatori David Fincher e Tim Miller a Robert Valley, passando per Jennifer Yuh Nelson e Patrick Osborne. Anche questo volume conterà su doppiatori americani famosissimi, che daranno voce ai bizzarri protagonisti di questi episodi: come al solito possiamo aspettarci storie fantascientifiche che spaziano tra filosofia e azione. I nuovi episodi sono stati affidati come sempre a diversi studi di animazione, tradizionale o computerizzata: Blur Studio, Buck, Passion Animation Studios, AGBO, Luma Pictures, Titmouse, Polygon Picture e The Aaron Sims Company. Alcuni di essi potrebbero suonarvi familiari perché hanno collaborato ad alcuni videogiochi, per esempio Polygon Picture ha realizzato le scene d'intermezzo in Granblue Fantasy: Relink. Un motivo in più per tenere d'occhio una delle serie più originali del panorama televisivo moderno.

Sirens Ispirata all'opera teatrale Elemeno Pea di Molly Smith Metzler, che ha creato per la TV anche questa miniserie, Sirens è una commedia nera che mette in scena il conflitto di classe e di potere tutto al femminile. Il cast di tutto rispetto include Milly Alcock (la giovane Rhaenyra in House of the Dragon ma anche l'imminente Supergirl) e Meghann Fahy (che ha pure vinto un premio per la seconda stagione di The White Lotus) nei ruoli delle sorelle Simone e Devon: la prima nutre un attaccamento morboso nei confronti del suo capo Michaela, interpretata dalla solita, strepitosa Julianne Moore, così Devon decide di intervenire. Sirens, dal 22 maggio su Netflix La storia si svolge tutta in un lussuoso ma inquietante resort per ricconi e diventa ben presto un susseguirsi di tradimenti, inganni e suggestioni che si svolge nell'arco di un weekend. In uscita il 22 maggio, Sirens potrebbe essere una delle proposte più interessanti del mese.

Fear Street: Prom Queen Se amate l'horror e non avete ancora guardato i film della serie Fear Street (Parte 1: 1994, Parte 2: 1978 e Parte 3: 1666) dovreste proprio rimediare. Li trovate su Netflix e compongono una sanguinosa ma godibilissima trilogia, decisamente sopra la media per il genere: del resto sono ispirati alla serie di romanzi omonima di R.L. Stine, ovvero l'autore di Piccoli Brividi. Il film in arrivo il 23 maggio sarà invece uno spin-off ambientato nel 1988, anch'esso ispirato a un romanzo. Fear Street: Prom Queen, dal 23 maggio su Netflix Lo scenario è sempre l'inquietante cittadina di Shadyside, il contesto è naturalmente il ballo di fine anno, il problema è che le candidate a reginetta muoiono una dopo l'altra. Ora bisogna capire come si incastra questo Prom Queen nella mitologia di Fear Street, se è collegato o meno alla leggenda della presunta strega Sarah Fier sviscerata - è il caso di dirlo - negli altri film o se si tratta di una storia completamente autonoma, dato che anche il cast è completamente nuovo.