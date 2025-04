Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto offre maggiori chance di trovare un Gimmighoul shiny

Come prendere parte ai raid Teracristal

Non è la prima volta che viene proposto un raid del genere, ma se non avete ancora questo Pokémon in versione cromatica nella vostra collezione vi conviene approfittarne. Inoltre, a differenza degli eventi a sette stelle, potrete catturare quanti esemplari vorrete e, in generale, ripetere la sfida più volte per ottenere le altre ricompense in palio, come caramelle esperienza, oggetti preziosi da vendere e altro ancora.

Se avete iniziato solo da poco la vostra avventura nella regione di Paldea e non sapete ancora cosa sono i Raid Teracristal, si tratta di una tipologia di eventi a tempo limitato che viene proposta a cadenza regolare. Per prendervi parte dovete scaricare le ultime news dal Poképortale da menu di pausa collegando il vostro Nintendo Switch a Internet.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nei Raid Teracristal affronterete dei Pokémon temibili e/o solitamente caratterizzati da un teratipo fisso particolarmente raro o altre peculiarità. Ad esempio, nel caso del Gimmighoul di questo raid, ci sono maggiori probabilità di catturare un Pokémon cromatico. È possibile partecipare in queste attività in sigle player con l'aiuto di PNG o in multiplayer online facendo squadra con altri tre giocatori. Nel secondo caso è necessario una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online.