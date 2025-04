Tenebris Somnia è un indie che mescola survival horror e scene live action

Questa formula magica - come nella sequenza che risvegliava il Necronomicon in La Casa - sembra aver donato a Tenebris Somnia tutti gli ingredienti giusti: c'è, in effetti, una casa, un appartamento che era condiviso, una storia d'amore tormentata e soprattutto due mondi, materiale e immateriale, filmico e videoludico, che parlano attraverso lo schermo e attraverso la pellicola.

Quanto è difficile oggi trovare un concept originale nei videogiochi horror? Alcuni ci riescono, giocando con gli stilemi del genere e inserendo inaspettati elementi metareferenziali. Altri scelgono di appoggiarsi sulle spalle dei giganti come Silent Hill e Resident Evil, a volte con risultati anche apprezzabili. Poi ci sono Andres Borghesi e Tobias Rujan che hanno un'idea fenomenale: la propongono allo studio argentino Sabot Studio, coinvolgono una produzione cinematografica con attrici come Clara Kovacic e Yael Tesouro, ne parlano in un podcast, realizzano una demo. Ecco come Tenebris Somnia diventa reale: un'avventura 2D vecchio stile che è anche un film horror .

L'inquilino del terzo piano

Julia fa sempre lo stesso incubo: delle orribili creature fanno breccia nell'appartamento del suo ex, Ivan, e lo uccidono. Per di più, Julia non sente Ivan da un po' di tempo. Non le risponde nemmeno al telefono. Così, non le resta che fare una cosa: tornare in quel vecchio appartamento che condividevano e del quale ha ancora le chiavi, per vedere se va tutto bene. Quando ci arriva, però, non trova Ivan: le finestre sono barricate da assi di legno inchiodate alle pareti, il poster di Devora - il corto cinematografico che Ivan ha girato - è distrutto, la porta dello studio è sigillata da uno strano simbolo esoterico e da una sostanza rossa, simile a sangue rappreso. Non c'è traccia del ragazzo. Forse si è chiuso in quello strano studio, ma Julia deve trovare il modo di sciogliere la colla rossa che lo tiene chiuso.

Inizialmente Tenebris Somnia pesca dalle classiche avventure grafiche in 2D: lo stile scelto per rappresentare Julia e il mondo che la circonda è un 8 bit molto colorato, che mette ben in evidenza ogni oggetto con cui interagire. Non si fa fatica a definirlo retrò fino al midollo. Anche le musiche, tutte molto incalzanti e squisitamente inquietanti, sono un viaggio indietro nel tempo fino a Clock Tower. L'idea è molto semplice: si esplora la casa, si combinano strumenti nell'inventario, si leggono e rileggono vecchi libri che contengono indizi a proposito di come superare i pochi enigmi utili a entrare dentro quello studio. Le combinazioni di oggetti non sono molte. Tutto è facile. Fin troppo.

Poi arriva il twist che non ti aspetti: entrati nello studio, l'appartamento di Ivan cambia. Compaiono strani simboli sulle pareti, la carta da parati ha un altro colore. Le finestre non sono più sbarrate, e fuori una notte senza Luna ha avvolto il mondo in un'oscurità totale. E soprattutto la porta di casa è aperta. Quando Julia cerca di uscire dall'appartamento, in un lampo il videogioco cambia pelle e diventa iper realistico. Diventa a tutti gli effetti un film.

Il videogioco scivola sapientemente da un'estetica stilizzata alla produzione video

La prima volta che si vive questo passaggio è straniante, è come fare un salto in una dimensione differente. Non è certo il primo horror recente a far utilizzo di filmati reali (senza nemmeno sforzarci troppo, il bellissimo Immortality di Sam Barlow, lo faceva egregiamente), ma è proprio il passaggio dall'estetica stilizzata alla realtà che ti prende per i capelli e ti raddrizza sulla poltrona. L'effetto di sentirsi risucchiati altrove è perfettamente riuscito. Aiutano di certo regia, tempi, e un immaginario non banale, per una produzione video che è di grande livello.