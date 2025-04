Samsung Galaxy S26 Ultra arriverà a inizio 2026 con One UI 8.5, secondo un rumor

Samsung Galaxy S26 Ultra con One UI 8.5

Secondo quanto dichiarato da alcuni rumor usciti di recente, il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe montare direttamente l'interfaccia proprietaria One UI 8.5, basata su sistema operativo Android 16, saltando di fatto gli aggiornamenti minori precedenti, compresi all'interno di One UI 8.1. Ciò suggerirebbe inoltre il probabile arrivo di One UI 8 entro l'estate, in concomitanza con l'uscita dei nuovi modelli pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. L'indiscrezione arriverebbe da alcune stringhe di codice dei componenti di sistema della nuova serie Samsung Galaxy S26: l'aggiornamento a One UI 8.5 potrebbe portare miglioramenti significativi, con un'interfaccia completamente rinnovata rispetto alle precedenti e nuove funzionalità.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Non conosciamo al momento le esatte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S26 Ultra, che potrebbe offrire una batteria in silicio-carbonio per una miglior gestione dell'autonomia, oltre ad implementare il nuovo chip proprietario Exynos 2600, basato sul processo produttivo a 2 nanometri.