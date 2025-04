Samsung è al lavoro sul chip Exynos 2600 a 2 nanometri per Galaxy S26

Ci eravamo lasciati pochi mesi fa con il lancio della serie Samsung Galaxy S25, disponibile dallo scorso gennaio sui mercati di tutto il mondo. Nel frattempo cominciano già a susseguirsi le prime indiscrezioni in merito a Samsung Galaxy S26 , il prossimo modello top di gamma della compagnia sudcoreana. In particolare, secondo gli ultimi rumor, Samsung sarebbe attivamente al lavoro per la produzione su larga scala del nuovo chip proprietario Exynos 2600 a 2 nanometri, con l'introduzione di montarlo all'interno della nuova serie in uscita nel 2026: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà Samsung Galaxy S26

Mancando ancora diversi mesi, non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per la nuova serie Samsung Galaxy S26, che comprenderà verosimilmente il modello standard, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 Edge. Basandoci su quanto visto quest'anno, la nuova serie potrebbe debuttare a cavallo tra gennaio e febbraio 2026, a pochi giorni dal relativo evento di presentazione.

Samsung Exynos 2600

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.