Mario Kart World pare avrà una modalità grafica a 120 fps

Nintendo non ha offerto alcuna indicazione ufficiale in merito, ma questo dettaglio arriva dalla redazione di Engadget che ha avuto modo di provare la console e il gioco a un evento per la stampa. Nello specifico l'articolo recita: "Devo anche sottolineare che Mario Kart World ha una modalità a 120 fps ed è dannatamente buona . Le corse non sono mai state così fluide su nessuna console Nintendo e questo gioco potrebbe essere la migliore vetrina first-party del display e delle prestazioni migliorate di Switch 2."

Mario Kart World potrebbe essere uno dei primi giochi in arrivo (se non il primo in assoluto) su Nintendo Switch 2 in grado di offrire una modalità grafica che punta ai 120 fps .

Le analisi di Digital Foundry

Anche Digital Foundry ha ricevuto informazioni simili, ma ammette che per il momento nessuno dei filmati di Mario Kart World pubblicati in rete mostra un framerate superiore ai 120 fps. Tuttavia, può confermare i video gameplay giravano a 60 fps, anche nel multiplayer a schermo condiviso, mentre la modalità fotografica scendeva a 30 fps.

"Tutto il materiale che abbiamo finora suggerisce un framerate a 60fps, che viene mantenuto senza problemi. Tuttavia, la modalità fotografica del gioco funziona con un aggiornamento più modesto di 30 fps", ha detto la redazione di Digital Foundry.

"Sembra che esista anche una modalità a 120fps, anche se al momento non abbiamo alcuna immagine di questa modalità. Anche il gioco in split-screen è incluso, almeno per gli eventi di gara. Lo stesso aggiornamento a 60fps è evidente, almeno per le partite a due giocatori in split-screen. Non disponiamo di alcun filmato dello split-screen a quattro giocatori, anche se il filmato di Nintendo Treehouse mostra due console che funzionano con lo split-screen a due giocatori affiancate."

Come accennato in precedenza, per il momento Nintendo non ha mai accennato a una modalità a 120 fps per Mario Kart World e di conseguenza suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze finché non arriveranno chiarimenti al riguardo. In compenso, sappiamo che Metroid Prime 4: Beyond in versione "Switch 2 Edition" (ovvero l'upgrade a pagamento) includerà un preset a 1080p e 120 fps e a 720p e 120 fps rispettivamente in modalità portatile e docked. Forse una soluzione simile verrà impiegata anche per il nuovo Mario Kart.