Mario Kart World: la nuovissima esclusiva Nintendo Switch 2 è praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante su Mario Kart World: la promo prevede uno sconto attivo del 10% che fa calare il prezzo del gioco a 80,99€. Si tratta, praticamente, del suo minimo storico - che è fisso a pochi centesimi in meno, 80,10€ -. Puoi acquistare l'esclusiva Switch 2 direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Mario Kart è una delle saghe più amate dell'intero ecosistema e dell'intera storia Nintendo. World, in questo caso, si presenta come la principale esclusiva di lancio di Switch 2, titolo rilasciato insieme alla pubblicazione della nuova console.