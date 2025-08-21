Il gameplay di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro conferma: è Batman: Arkham coi mattoncini

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è in pratica Batman: Arkham coi mattoncini: lo conferma il lungo video di gameplay pubblicato da IGN e tratto dalla versione pre-alpha del gioco che Warner Bros. ha portato alla Gamescom 2025.
Le sequenze sono relative a una delle prime missioni della campagna, se non la prima in assoluto, e vedono l'Uomo Pipistrello alle prese con il pericoloso criminale Cappuccio Rosso: un riferimento di gran classe ai fumetti di Batman.
La storia viene in questo caso miscelata alla trama del film del 1989 con Michael Keaton e non vogliamo anticiparvi nulla, ma negli istanti finali del filmato capirete esattamente cosa intendiamo e il vostro entusiasmo nei confronti di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro aumenterà ulteriormente.
Sono tuttavia altri gli elementi che emergono da questo primo gameplay del nuovo tie-in firmato TT Games, che di fatto si pone come un vero e proprio ritorno della formula di Batman: Arkham, che è stata clamorosamente abbandonata da Rocksteady e WB Games Montreal dopo Arkham Knight.
Freeflow in versione LEGO
La folle scelta di Warner Bros. di cancellare il sequel di Batman: Arkham Knight con protagonista Damian Wayne, e in generale di accantonare quella che ancora oggi risulta essere la migliore trasposizione supereroistica di sempre, è stata presa di petto da TT Games, che ha voluto recuperare quella formula.
Nel filmato qui sopra appare tutto in maniera evidente: l'uso del rampino e del mantello per la planata, lo stealth e soprattutto il sistema di combattimento freeflow, fatto di frenetiche combinazioni, contrattacchi istantanei e spettacolari finisher.
L'unica cosa che lascia un po' perplessi sono le proporzioni dei personaggi, che rendono inevitabilmente più "goffe" le sequenze di lotta, forse anche per via di animazioni un pochino lente: speriamo che TT Games migliori questo aspetto, perché ci troviamo di fronte a un progetto dal potenziale incredibile per i numerosissimi fan del Cavaliere Oscuro.