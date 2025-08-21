Il gameplay di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro conferma: è Batman: Arkham coi mattoncini

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è in pratica Batman: Arkham coi mattoncini: lo conferma il lungo video di gameplay pubblicato da IGN e tratto dalla versione pre-alpha del gioco che Warner Bros. ha portato alla Gamescom 2025.

Le sequenze sono relative a una delle prime missioni della campagna, se non la prima in assoluto, e vedono l'Uomo Pipistrello alle prese con il pericoloso criminale Cappuccio Rosso: un riferimento di gran classe ai fumetti di Batman.

La storia viene in questo caso miscelata alla trama del film del 1989 con Michael Keaton e non vogliamo anticiparvi nulla, ma negli istanti finali del filmato capirete esattamente cosa intendiamo e il vostro entusiasmo nei confronti di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro aumenterà ulteriormente.

Sono tuttavia altri gli elementi che emergono da questo primo gameplay del nuovo tie-in firmato TT Games, che di fatto si pone come un vero e proprio ritorno della formula di Batman: Arkham, che è stata clamorosamente abbandonata da Rocksteady e WB Games Montreal dopo Arkham Knight.