Le cuffie Razer Blackshark V2 X sono in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon troviamo le cuffie Razer Blackshark V2 X a 39,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 56,67 €, e il prezzo consigliato di 59,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 33%. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche delle cuffie Razer Blackshark V2 X
Si tratta in questo caso delle cuffie con licenza per Xbox, proposte nella colorazione nera. Troviamo i driver Razer TriForce da 50 mm per una regolazione personalizzata di alti, medi e bassi, in modo da godere di un suono ancora più chiaro e bilanciato. La cancellazione passiva del rumore, con i robusti padiglioni chiusi, copre i rumori esterni indesiderati, grazie anche all'isolamento acustico dei cuscinetti.
Il design è leggero, difatti le cuffie pesano 250 g. Il prodotto è dotato anche di un microfono cardioide Razer HyperClear, che conferisce una qualità della voce ancora migliore. Grazie al design flessibile potrete allinearlo davanti alla bocca in modo ottimale.