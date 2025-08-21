Nothing Ear: gli auricolari wireless con ANC intelligente e audio Hi-Res sono in sconto su Amazon

Gli auricolari Nothing Ear sono disponibili su Amazon a 99,00€, in offerta a tempo con reso gratuito rispetto al prezzo di 129€. Acquistale da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questi auricolari offrono un'esperienza audio premium grazie a driver in ceramica da 11 mm che garantiscono chiarezza e potenza , supporto per lo streaming ad alta risoluzione e un equalizzatore avanzato per personalizzare al meglio il suono. La cancellazione attiva del rumore intelligente arriva fino a 45 dB, adattandosi automaticamente all'ambiente circostante per un isolamento ottimale.

Design moderno e funzioni smart

Il profilo audio personale consente di adattare la resa sonora alle proprie esigenze, mentre l'algoritmo dedicato potenzia i bassi in tempo reale. L'integrazione con ChatGPT tramite l'app Nothing X permette di interagire con l'assistente vocale direttamente dagli auricolari, rendendoli unici nel loro genere.

Le specifiche delle Nothing Ear

Grazie alla batteria con autonomia fino a 40,5 ore (con custodia) e al supporto per la ricarica rapida e wireless, Nothing Ear si dimostra una soluzione versatile e di lunga durata. Perfetti per chi cerca un mix di design innovativo, funzionalità intelligenti e qualità audio di livello superiore.