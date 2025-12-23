Blue Prince è in offerta su Amazon al suo minimo storico per la versione retail PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Blue Prince, titolo indie nella versione retail per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 12% ed un costo finale di 30,64€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Blue Prince è un videogioco di avventura e puzzle che combina elementi di strategia e roguelike, sviluppato dallo studio indipendente Dogubomb e pubblicato da Raw Fury. Il titolo è stato lanciato il 10 aprile 2025 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il cuore del gameplay ruota attorno a una misteriosa villa composta da stanze che cambiano ogni giorno. L'edificio non è statico: il giocatore costruisce progressivamente la mappa scegliendo tra carte pescate casualmente, ognuna delle quali rappresenta una stanza diversa. Questa meccanica rende ogni partita unica e costringe a pianificare con attenzione i propri percorsi, introducendo una forte componente strategica.
L'obiettivo iniziale è raggiungere una stanza segreta, la quarantaseiesima, ma il viaggio è costellato di enigmi, scelte difficili e scoperte inattese. Il gioco è stato realizzato in otto anni da un unico sviluppatore, Tonda Ros. Tra le principali fonti di ispirazione figurano il libro illustrato Maze: Solve the World's Most Challenging Puzzle di Christopher Manson. Qui la nostra recensione.