Blue Prince è in offerta su Amazon al suo minimo storico per la versione retail PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Blue Prince, titolo indie nella versione retail per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 12% ed un costo finale di 30,64€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Blue Prince è un videogioco di avventura e puzzle che combina elementi di strategia e roguelike, sviluppato dallo studio indipendente Dogubomb e pubblicato da Raw Fury. Il titolo è stato lanciato il 10 aprile 2025 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.