Blue Prince 2 si farà dopo il successo del primo capitolo? Il creatore risponde

Le parole dell'autore di Blue Prince

"Mi è stato chiesto di fare Blue Prince 2, ma mi dispiace comunicare ai fan che al momento non è qualcosa che sto prendendo in considerazione. Per me, Blue Prince è un prodotto singolo all'interno del medium videoludico. E quindi non riesco proprio a immaginarlo come qualcosa di diverso", ha affermato Ros.

"Sono un regista cinematografico e, prima di cimentarmi nello sviluppo di videogiochi, uno dei miei sogni era quello di realizzare un lungometraggio. Ho molte aspirazioni in questo campo, ma penso che ciascuno dei miei progetti sarà completamente indipendente dagli altri. Non ho quindi intenzione di realizzare un sequel di Blue Prince", ha affermato. "Penso che ciascuno dei miei progetti, indipendentemente dal mezzo utilizzato, sarà in gran parte scollegato dagli altri".

"Questo non significa che non racconterò necessariamente una storia diversa in un genere diverso ambientata nel mondo in cui è ambientato Blue Prince", ha affermato. "Ma comunque non sarà direttamente collegata a Blue Prince e sicuramente non porterà il titolo Blue Prince".

"Sarebbe molto facile per me realizzare Blue Prince 2, visto il successo ottenuto dal primo gioco, ma per me è una trappola in cui cadono molte persone perché lo vedono come un approccio sicuro", ha affermato. "Capisco perfettamente che molti studi indipendenti, o forse anche quelli più grandi, siano preoccupati della sostenibilità. E quindi, molto spesso, il sequel è semplicemente l'opzione più sicura".

A cosa potrebbe lavorare Ros se Blue Prince 2 non è nei suoi piani? Lo sviluppatore ha detto di aver "probabilmente avuto altre sei idee davvero buone" durante lo sviluppo di Blue Prince, una delle quali è un "puzzle game multiplayer" e un'altra una sorta di "metroidvania", anche se non ha ancora deciso quale idea perseguire. "Ho molti candidati", ha detto Ros. "E certamente nulla che possa ancora svelare, perché non sono sicuro di quale sceglierò. Ma sono generi molto diversi tra loro".

Vi lasciamo infine a nostro speciale nel quale vi spieghiamo che Blue Prince è un videogioco che non finisce mai.