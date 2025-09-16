0

L'edizione fisica di Blue Prince per PS5 è disponibile per il preordine su Amazon

L'edizione fisica di Blue Prince per PS5 è attualmente disponibile su Amazon per il preordine. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/09/2025
Blue Prince
Blue Prince
Blue Prince
Su Amazon è disponibile l'edizione fisica di Blue Prince per PS5 a 34,99 €. Si tratta in questo caso di un preordine, dato che il prodotto sarà disponibile ufficialmente il 21 novembre. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il 25 novembre (trattandosi di un preordine). Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Blue Prince e contenuti dell'edizione fisica

Questa edizione fisica include un poster pieghevole della magnifica villa Mt. Holly, mentre con il preordine avrete diritto a un codice di download per la colonna sonora ufficiale del gioco. Se amate la strategia e gli enigmi, questo titolo è perfetto per voi e saprà mettervi alla prova con una serie di puzzle intriganti.

L'ambientazione è l'enigmatica villa colma di innumerevoli stanze ed è un vero e proprio gioco geniale, con una meccanica di base innovativa e profonda, oltre a nascondere una storia brillante e originale. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

