Gli Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Tra le offerte di AliExpress troviamo gli AirPods 4 per un periodo di tempo limitato. Con i nostri codici potrete risparmiare ulteriormente!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/09/2025
Apple AirPods 4

Su AliExpress sono disponibili gli AirPods 4 a 93,69 €. Con il codice MULTI10 potrete risparmiare altri 10 € (se non dovesse funzionare, potete usare il codice FSSIT10). Se siete interessati, potete acquistarli direttamente tramite questo link.

Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.

In questo caso il prodotto è venduto dalla Cina, con la consegna prevista tra il 25 settembre e il 5 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 21 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche degli AirPods 4

Queste cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore, permettendovi di ridurre qualsiasi distrazione ovunque voi siate. Con il loro design, inoltre, sono confortevoli e si possono indossare per tutto il giorno, mentre l'audio spaziale personalizzato, con rilevamento dinamico della posizione della testa, crea un suono avvolgente. Inoltre, sono dotate di chip H2.

Apple AirPods 4
Apple AirPods 4

La modalità "Isolamento vocale" migliora la qualità delle chiamate se vi trovate in zone particolarmente rumorose, isolando il suono della voce. Ricordiamo anche che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

