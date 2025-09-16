Gli Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Su AliExpress sono disponibili gli AirPods 4 a 93,69 €. Con il codice MULTI10 potrete risparmiare altri 10 € (se non dovesse funzionare, potete usare il codice FSSIT10). Se siete interessati, potete acquistarli direttamente tramite questo link.
Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.
In questo caso il prodotto è venduto dalla Cina, con la consegna prevista tra il 25 settembre e il 5 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 21 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche degli AirPods 4
Queste cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore, permettendovi di ridurre qualsiasi distrazione ovunque voi siate. Con il loro design, inoltre, sono confortevoli e si possono indossare per tutto il giorno, mentre l'audio spaziale personalizzato, con rilevamento dinamico della posizione della testa, crea un suono avvolgente. Inoltre, sono dotate di chip H2.
La modalità "Isolamento vocale" migliora la qualità delle chiamate se vi trovate in zone particolarmente rumorose, isolando il suono della voce. Ricordiamo anche che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.