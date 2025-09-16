iOS 26 e autonomia: ecco perché la batteria dura meno dopo l’aggiornamento

La versione stabile di iOS 26 è ufficialmente disponibile e molti utenti hanno scaricato l'aggiornamento nelle scorse ore. Tuttavia, sono state registrate numerose segnalazioni legate a un consumo anomalo della batteria , oltre a lievi impatti sulle prestazioni. Ebbene, Apple ha voluto rassicurare sulle possibili conseguenze dell'aggiornamento, assolutamente normali e soprattutto temporanee. Ciò significa che nei prossimi giorni i vostri smartphone si stabilizzeranno e non si presenteranno più i problemi attuali. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

iOS 26 e problemi con la batteria

Diversi utenti hanno riscontrato veri e propri cali della durata della batteria. "I miglioramenti li apprezzo molto, ma la batteria dura comunque meno rispetto a prima. Spero nei prossimi update affinché migliori almeno un po'. In generale è un buon aggiornamento", ha scritto un utente in risposta a un nostro articolo. Questa problematica, tuttavia, è normale. Apple infatti ha spiegato le motivazioni attraverso un documento di supporto, avvisando che nei prossimi giorni gli utenti potranno riscontrare rallentamenti e problemi legati a prestazioni e autonomia dei dispositivi.

"Immediatamente dopo aver completato un aggiornamento, in particolare una versione importante, potresti notare un impatto temporaneo sulla durata della batteria e sulle prestazioni termiche. Si tratta di un fenomeno normale, in quanto il dispositivo ha bisogno di tempo per completare i processi di configurazione in background, che includono l'indicizzazione dei dati e dei file per la ricerca, il download di nuovi asset e l'aggiornamento delle app", ha scritto Apple.

"Le nuove funzionalità sono entusiasmanti e ti permettono di ottenere il massimo dal tuo prodotto Apple, anche se alcune possono richiedere risorse aggiuntive dal dispositivo. A seconda dell'utilizzo individuale, alcuni utenti potrebbero notare un lieve impatto sulle prestazioni e/o sulla durata della batteria. Apple lavora costantemente per ottimizzare queste funzionalità negli aggiornamenti software, garantendo un'ottima autonomia e un'esperienza d'uso fluida".