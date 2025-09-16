Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora, ecco il trailer

Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora e Ubisoft ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio, che ci introduce al nuovo scenario dell'espansione e ad alcuni dei personaggi che incontreremo durante l'avventura.

Naoe e Yasuke dovranno stavolta attraversare la baia di Osaka e raggiungere la misteriosa isola di Awaji, un luogo avvolto da leggende e segreti. L'obiettivo dei due protagonisti è quello di ritrovare un manufatto perduto, ma per riuscire nell'impresa dovranno affrontare nemici mai così spietati.

L'espansione introduce nuove sfide sotto forma di agguati e trappole preparate da avversari inediti, tra cui il temibile clan dei Sanzoku Ippa, pronto a mettere alla prova le nostre abilità e la nostra determinazione.

Come sappiamo, Gli Artigli di Awaji aggiungerà all'esperienza di base di Assassin's Creed Shadows una campagna inedita della durata di circa dieci ore, introducendo anche novità come i bo, gli spettacolari bastoni da combattimento.