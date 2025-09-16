Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora, ecco il trailer

Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora e Ubisoft ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio, che ci introduce al nuovo scenario dell'espansione e ad alcuni dei personaggi che incontreremo durante l'avventura.
Naoe e Yasuke dovranno stavolta attraversare la baia di Osaka e raggiungere la misteriosa isola di Awaji, un luogo avvolto da leggende e segreti. L'obiettivo dei due protagonisti è quello di ritrovare un manufatto perduto, ma per riuscire nell'impresa dovranno affrontare nemici mai così spietati.
L'espansione introduce nuove sfide sotto forma di agguati e trappole preparate da avversari inediti, tra cui il temibile clan dei Sanzoku Ippa, pronto a mettere alla prova le nostre abilità e la nostra determinazione.
Come sappiamo, Gli Artigli di Awaji aggiungerà all'esperienza di base di Assassin's Creed Shadows una campagna inedita della durata di circa dieci ore, introducendo anche novità come i bo, gli spettacolari bastoni da combattimento.
Un episodio di grande successo
Sebbene Ubisoft non abbia mai comunicato i dati di vendita ufficiali, Assassin's Creed Shadows è stato il gioco nuovo più venduto in Europa nel 2025 e ciò non può che confermare che si tratta di un episodio di grande successo, per quanto inferiore a un blockbuster come Assassin's Creed Valhalla.
Tornando all'espansione, come ricorderete è disponibile gratuitamente per gli utenti che hanno prenotato Assassin's Creed Shadows, come compensazione rispetto al ben noto rinvio del gioco. Tutti gli altri potranno invece acquistare il pacchetto al prezzo di 24,99€.