Svelate le modalità grafiche di Battlefield 6, con dettagli su risoluzione e framerate su PS5, PS5 Pro e Xbox

Il technical director Christian Buhl ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni console di Battlefield 6 e quali target di risoluzione e framerate sono previsti su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S.

Le informazioni sono arrivate da un'intervista concessa da Buhl a IGN, dove ha elencato le specifiche delle console in maniera anche piuttosto dettagliata. Confermando quanto già visto nell'open beta, sono stati confermati 60 fps di base e anche dei preset con target a 120 fps per tutte le console, ad eccezione di Xbox Series S, che avrà una singola modalità a 60 fps con risoluzione 1080p.