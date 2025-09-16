0

Svelate le modalità grafiche di Battlefield 6, con dettagli su risoluzione e framerate su PS5, PS5 Pro e Xbox

Christian Buhl dei Battlefield Studios ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni console di Battlefield 6. Come già visto nella beta, tutte gireranno ad almeno 60 fps.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/09/2025
Una zona di guerra di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Il technical director Christian Buhl ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni console di Battlefield 6 e quali target di risoluzione e framerate sono previsti su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S.

Le informazioni sono arrivate da un'intervista concessa da Buhl a IGN, dove ha elencato le specifiche delle console in maniera anche piuttosto dettagliata. Confermando quanto già visto nell'open beta, sono stati confermati 60 fps di base e anche dei preset con target a 120 fps per tutte le console, ad eccezione di Xbox Series S, che avrà una singola modalità a 60 fps con risoluzione 1080p.

Tutte le modalità grafiche di Battlefield 6 su console

Nel dettaglio questi sono i target di risoluzione e framerate previsti su console:

PS5

  • Qualità: 1440p a 60fps
  • Performance: 1280p a 60 - 120fps

PS5 Pro

  • Qualità: 2160p a 60fps
  • Performance Mode: 1620p a 60 - 120fps
Battlefield 6 ha un'opzione per abilitare il cross-play solo tra PS5 e Xbox, escludendo il PC Battlefield 6 ha un'opzione per abilitare il cross-play solo tra PS5 e Xbox, escludendo il PC

Xbox Series X

  • Qualità: 1440p a 60fps
  • Performance: 1280p a 60fps - 120fps

Xbox Series S

  • Un singolo preset a 1080p e 60 fps

Vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 10 ottobre. Durante il Tokyo Game Show della prossima settimana è in programma una presentazione interamente dedicata alla campagna single player.

