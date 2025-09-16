Svelate le modalità grafiche di Battlefield 6, con dettagli su risoluzione e framerate su PS5, PS5 Pro e Xbox

Il technical director Christian Buhl ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni console di Battlefield 6 e quali target di risoluzione e framerate sono previsti su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S.
Le informazioni sono arrivate da un'intervista concessa da Buhl a IGN, dove ha elencato le specifiche delle console in maniera anche piuttosto dettagliata. Confermando quanto già visto nell'open beta, sono stati confermati 60 fps di base e anche dei preset con target a 120 fps per tutte le console, ad eccezione di Xbox Series S, che avrà una singola modalità a 60 fps con risoluzione 1080p.
Tutte le modalità grafiche di Battlefield 6 su console
Nel dettaglio questi sono i target di risoluzione e framerate previsti su console:
PS5
- Qualità: 1440p a 60fps
- Performance: 1280p a 60 - 120fps
PS5 Pro
- Qualità: 2160p a 60fps
- Performance Mode: 1620p a 60 - 120fps
Xbox Series X
- Qualità: 1440p a 60fps
- Performance: 1280p a 60fps - 120fps
Xbox Series S
- Un singolo preset a 1080p e 60 fps
Vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 10 ottobre. Durante il Tokyo Game Show della prossima settimana è in programma una presentazione interamente dedicata alla campagna single player.