Physint "è uno stealth, potrei svilupparlo anche mentre dormo", ha detto Hideo Kojima sul suo nuovo gioco

Una nuova intervista di Ananweb a Hideo Kojima contiene anche un particolare commento dell'autore su Physint, il suo nuovo gioco in sviluppo con PlayStation: Kojima ha confermato che si tratta di un gioco stealth, e che pertanto potrebbe svilupparlo "anche dormendo".
Il commento è stato fatto ovviamente in tono scherzoso da Kojima, e si riferisce al fatto che il gioco in questione è uno stealth action, ovvero il genere su cui è ormai specializzato da anni, cosa che lo pone decisamente a suo agio.
Al contrario di OD, che rappresenta invece qualcosa di totalmente unico, tanto da non sapere nemmeno se funzionerà, come ha riferito (sempre ironicamente) Kojima nella stessa intervista, con Physint si ritrova a giocare su un campo ben conosciuto.
Una base sicura su cui costruire qualcosa di nuovo
"Per quanto riguarda Physint, trattandosi di un gioco di spionaggio, potrei praticamente realizzarlo anche dormendo", ha detto Kojima, ridendo e riferendosi ovviamente alla sua grande esperienza nell'ambito.
"Ad esempio, c'è un soldato che si infiltra, viene fermato dal nemico, viene attaccato e si muove furtivamente per eliminare i nemici uno ad uno. Indipendentemente da come si svolge, è divertente e facile da realizzare", ha spiegato, parlando della struttura stealth, ma in Physint dovrà esserci anche qualcos'altro.
"Ma è anche quello contro cui stiamo cercando di lottare", ha riferito Kojima, in maniera un po' enigmatica. "Questo nuovo gioco introduce nuovi espedienti e stiamo anche affrontando la sfida di superare il confine tra film e videogiochi. Sto pensando di lavorare non solo con attori cinematografici, ma anche con lo staff di produzione, anche se mi chiedo come andrà a finire".
Dunque la base dovrebbe essere quella classica dello stealth action, ma Kojima Productions ha intenzione di costruirci sopra anche nuovi elementi di gameplay, oltre a portare avanti la produzione cercando di avvicinarsi ulteriormente all'ambito cinematografico.
"In questo momento i tempi stanno cambiando così rapidamente che le strutture sociali e i temi che sto cercando di rappresentare nel gioco potrebbero finire per apparire nel mondo reale prima che il gioco sia finito", ha poi aggiunto, riferendosi all'ambientazione e alle tematiche trattate che dovrebbero coinvolgere elementi fantascientifici ma radicati nella realtà.
Di recente, Kojima Productions ha svelato la key art ufficiale di Physint, con l'autore che ha svelato a che punto sono i lavori sul gioco.