Physint "è uno stealth, potrei svilupparlo anche mentre dormo", ha detto Hideo Kojima sul suo nuovo gioco

Il commento è stato fatto ovviamente in tono scherzoso da Kojima, e si riferisce al fatto che il gioco in questione è uno stealth action, ovvero il genere su cui è ormai specializzato da anni, cosa che lo pone decisamente a suo agio.

Una nuova intervista di Ananweb a Hideo Kojima contiene anche un particolare commento dell'autore su Physint , il suo nuovo gioco in sviluppo con PlayStation: Kojima ha confermato che si tratta di un gioco stealth, e che pertanto potrebbe svilupparlo "anche dormendo" .

Una base sicura su cui costruire qualcosa di nuovo

"Per quanto riguarda Physint, trattandosi di un gioco di spionaggio, potrei praticamente realizzarlo anche dormendo", ha detto Kojima, ridendo e riferendosi ovviamente alla sua grande esperienza nell'ambito.

"Ad esempio, c'è un soldato che si infiltra, viene fermato dal nemico, viene attaccato e si muove furtivamente per eliminare i nemici uno ad uno. Indipendentemente da come si svolge, è divertente e facile da realizzare", ha spiegato, parlando della struttura stealth, ma in Physint dovrà esserci anche qualcos'altro.

"Ma è anche quello contro cui stiamo cercando di lottare", ha riferito Kojima, in maniera un po' enigmatica. "Questo nuovo gioco introduce nuovi espedienti e stiamo anche affrontando la sfida di superare il confine tra film e videogiochi. Sto pensando di lavorare non solo con attori cinematografici, ma anche con lo staff di produzione, anche se mi chiedo come andrà a finire".

Dunque la base dovrebbe essere quella classica dello stealth action, ma Kojima Productions ha intenzione di costruirci sopra anche nuovi elementi di gameplay, oltre a portare avanti la produzione cercando di avvicinarsi ulteriormente all'ambito cinematografico.

"In questo momento i tempi stanno cambiando così rapidamente che le strutture sociali e i temi che sto cercando di rappresentare nel gioco potrebbero finire per apparire nel mondo reale prima che il gioco sia finito", ha poi aggiunto, riferendosi all'ambientazione e alle tematiche trattate che dovrebbero coinvolgere elementi fantascientifici ma radicati nella realtà.

Di recente, Kojima Productions ha svelato la key art ufficiale di Physint, con l'autore che ha svelato a che punto sono i lavori sul gioco.