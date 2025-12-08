OD è qualcosa di unico, ha detto Hideo Kojima: "non so nemmeno se funzionerà"

Parlando di OD, il nuovo gioco sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios e destinato a rappresentare una sorta di antologia di avventure horror, Kojima non si è ovviamente sbilanciato, ma ha riferito che si tratta di qualcosa di talmente unico da non avere idea di come risulterà una volta terminato.

In una recente intervista pubblicata da Ananweb, Hideo Kojima ha parlato anche delle sue nuove produzioni in corso, ovvero OD e Physint, riferendo cose piuttosto singolari, in particolare dicendo che il primo è qualcosa di unico, tanto da non sapere nemmeno se funzionerà .

Qualcosa di talmente unico da non sapere se funzionerà davvero

"Non posso ancora dire esattamente di cosa si tratti, né so se funzionerà", ha affermato Kojima nell'intervista, "Abbiamo creato giochi stealth e giochi di consegna che erano diversi da qualsiasi cosa vista prima, ma dal punto di vista della struttura potevano essere simili ad altri giochi".

"Questa volta stiamo cercando di cambiare il modello di servizio dalle fondamenta, quindi dovrebbe essere piuttosto impegnativo. Abbiamo riempito il trailer di indizi, quindi se ci riflettete bene potreste capirlo".

Di OD abbiamo visto di recente un vide con gameplay, ma non è stato sufficiente a capire precisamente come si svolga il gioco: l'idea è che si tratti di un'avventura horror in prima persona simile al celebre P.T., che faceva da teaser al poi cancellato progetto Silent Hills.

Avrà una struttura antologica, con episodi scritti e diretti in collaborazione con vari autori esperti nel genere, tra i quali Jordan Peele ma anche altri nomi importanti, con le voci che puntano su Mike Flanagan e Ari Aster.

Proprio di recente è venuto a mancare Udo Kier, storico attore che faceva parte del cast del gioco, ponendo qualche dubbio su come la produzione abbia intenzione di affrontare tale mancanza, visto che i lavori sembrano ancora totalmente in corso.