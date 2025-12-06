Eidos Montreal stava lavorando a OD ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions, per un leak

Cosa sappiamo di Eidos Montreal e OD

Insider Gaming spiega che circa una ventina di persone di Eidos Montreal stava lavorando a uno dei contenuti di OD. L'opera era nota internamente come P21 ed era in lavorazione dal 2023, ma lo sviluppo è infine stato interrotto a causa di una richiesta di Kojima Productions.

Secondo la fonte, il team di Kojima avrebbe richiesto agli sviluppatori di Eidos Montreal che erano al lavoro su OD di trasferirsi in Giappone e lasciare la compagnia canadese. Pare però che i dipendenti abbiano rifiutato la proposta e lo sviluppo del videogioco sia stato interrotto.

Ricordiamo che OD è stato annunciato nel 2023 ai The Game Awards da Hideo Kojima e Jordan Peele (regista, sceneggiatore e produttore di Get Out, Us e Nope). Nel 2025 è stato pubblicato un teaser chiamato "Knock".