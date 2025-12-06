EA avrebbe congelato Dead Space di nuovo, ma c'è chi spera che venda l'IP

Dead Space è morto una volta e pare essere morto di nuovo. La serie, dopo un ottimo remake che non ha ottenuto l'attenzione sperata dall'editore, pare infatti congelata, al punto che Electronic Arts potrebbe persino prendere in considerazione l'idea di vendere l'IP.

Cosa potrebbe accadere a Dead Space

Secondo quanto recentemente indicato da Insider Gaming, ora come ora non dobbiamo aspettarci che Electronic Arts punti su Dead Space, né sotto forma di remake, di reboot o di un nuovo seguito. Sul breve termine non c'è sicuramente spazio per la saga horror nata sotto Visceral Games.

Detto questo, c'è ancora un futuro per la serie. Le fonti di Insider Gaming affermano infatti di sperare che Electronic Arts decida di vendere l'IP di Dead Space per poter recuperare un po' di fondi dopo l'acquisizione da parte del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita.

La testata precisa che questo non significa che EA stia cercando attivamente di vendere la serie, per il momento. Per ora sono solo speranze interne da parte di persone informate dei fatti, ma non si deve considerare la cosa come una certezza. Electronic Arts potrebbe anche semplicemente tenersi l'IP nell'armadio per molti anni, in attesa del momento giusto per sfruttarla. Inoltre, tutto questo è solo un rumor per il momento, sebbene provenga da una testata nota e affidabile.

Sappiamo anche che il creatore originale della saga, Glen Schofield, vuole realizzare Dead Space 4 e sta già prendendo contatti per realizzare il progetto.