Dead Space per PlayStation 5 è in offerta su AliExpress: la promo scade tra poche ore

Su AliExpress, oggi, è disponibile per gli utenti la versione PS5 di Dead Space ad un ottimo prezzo. La promozione scade fra poche ore.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/10/2025
Su AliExpress, oggi, viene messo a disposizione degli utenti Dead Space per PlayStation 5 ad un ottimo prezzo: 24,86€. Si tratta di una promozione che durerà ancora per poche ore e perciò, l'invito è ad affrettarvi qualora stiate pensando di acquistarlo. Puoi prendere la tua copia direttamente tramite questo link!

Dead Space è un videogioco survival horror sviluppato pubblicato nel 2008. Il remake per PS5 ripropone il primo capitolo della serie che approda sulle console di nona generazione. Serie che è diventata una trilogia nel corso del tempo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel gioco, i giocatori vestono i panni dell'ingegnere Isaac Clarke, parte dell'equipaggio della nave di riparazione USG Kellion, inviato sulla gigantesca nave mineraria USG Ishimura in orbita attorno al pianeta Aegis VII. Lì, Clarke e il suo team scoprono che l'equipaggio della nave è stato sterminato e trasformato in orribili creature note come Necromorfi.

Isaac dovrà sopravvivere, cercare la sua fidanzata Nicole Brennan e scoprire l'origine della tragedia che ha colpito la nave. Il remake, diretto da Philippe Ducharme, Roman Campos-Oriola e Mike Yazijian, utilizza il Frostbite Engine per offrire un comparto tecnico d'eccellenza, con illuminazione dinamica e transizioni fluide tra le aree di gioco. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione del gioco.

