Riot Games porta League of Legends, Valorant e 2XKO a Lucca Comics & Games 2025: vediamo tutti gli eventi

In precedenza era già stato annunciato che le finali del Campionato Italiano di League of Legends si sarebbero tenute a Montecatini, con Lucca Comics & Games, a ribadire il forte rapporto di partnership tra le due realtà.

I giochi dell'etichetta saranno presenti in pianta stabile dal 29 ottobre al 2 novembre , ovvero per l'intera durata della fiera, all'interno degli spazi dedicati ai videogiochi, ma ci saranno anche alcuni eventi speciali dedicati a questi titoli, come vediamo nel programma ufficiale di questa edizione.

Riot Games torna anche quest'anno nella città toscana in occasione di Lucca Comics & Games 2025 , portando con sé le sue maggiori produzioni fra le quali spiccano League of Legends, Valorant e 2XKO , ma non solo: vediamo dunque tutti gli eventi e gli appuntamenti previsti.

Vediamo tutti gli appuntamenti previsti

Tra le iniziative di maggiore interesse c'è la mostra per i 15 anni di League of Legends Worlds: presso la Casermetta Santa Croce potremo trovare l'esposizione allestita da PC Esports e dedicata ai Mondiali di LoL, con una tappa per ogni edizione nei 15 anni di storia dell'evento.

Un Cosplay Contest su League of Legends

Per quanto riguarda il multiplayer competitivo, al PalaTagliate troviamo l'Esports Stadium, dove avranno luogo sfide a League of Legends e Valorant, con le finali di quest'ultimo che si terranno la mattina del 31 ottobre.

Il giorno successivo sarà il turno di Breeze of Glory, l'evento off-season della lega LIT, con il draft ufficiale durante il quale i rappresentanti delle squadre sceglieranno i giocatori che le rappresenteranno nel torneo.

Presente anche il Watch party ufficiale dei Worlds di League of Legends, con la trasmissione in diretta della seconda semifinale del torneo mondiale che si terrà il 2 novembre alle 8 del mattino, commentato dal vivo direttamente dall'Esports Stadium.

Non poteva mancare poi il Cosplay Contest, con la Riot Games Cosplay Parade e il Cosplay Grand Tour. La parata partirà da Piazza Anfiteatro per raggiungere l'Esports Stadium, dove si terrà il contest dedicato ai migliori costumi ispirati agli universi Riot.

L'evento sarà condotto da IconStitch in collaborazione con Zeronikib. Il ritrovo è fissato per le 11:30 in Piazza Anfiteatro, con partenza alle 12, arrivo previsto alle 13 e inizio gara alle 15:30. In giuria MakiEraclea, MissKuruta e Silvia Minella.

Nel booth Samsung in Piazza Anfiteatro sarà inoltre possibile provare Valorant, 2XKO e Wildrift, con photobooth dedicato a Veto, il nuovo personaggio di Valorant, e sarà possibile giocare a League of Legends anche nello spazio sopraelevato Kia Laners Skybox presso Porta San Pietro.

Infine, al Padiglione Carducci sarà possibile scoprire Riftbound, il nuovo gioco di carte collezionabili ambientato nell'universo di League of Legends, con sessioni di gioco organizzate da Riot Games e UVS per tutta la durata della fiera.