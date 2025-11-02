Il video completo del panel di Hideo Kojima a Lucca Comics & Games

Alcune ore fa si è svolto il panel di Hideo Kojima a Lucca Comics & Games, in cui il game director giapponese ha affrontato diversi temi legati a Death Stranding 2: On the Beach in compagnia di Luca Marinelli e Alissa Jung.

Qui sotto trovate il video completo della presentazione, che è durata circa un'ora e ha visto Kojima raccontare ancora una volta di come, con il primo Death Stranding, abbia in qualche modo anticipato quanto accaduto con la pandemia.

Quindi l'autore ha parlato dei lavori su Death Stranding 2: On the Beach, che si sono svolti appunto in regime di lockdown e hanno visto lui e il suo team interagire quasi esclusivamente da remoto, nel corso di un periodo molto particolare e straniante.

Durante il panel sono state mostrate anche delle sequenze dal dietro le quinte, con Luca Marinelli e Alissa Jung impegnati con le sessioni di performance capture, e i due attori hanno ripercorso gli eventi che li hanno condotti a collaborare con Kojima.