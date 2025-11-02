Chi è lo Strano Tizio di Red Dead Redemption? Dan Houser ha svelato il mistero

Nel corso di una lunga intervista, Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e sceneggiatore di molti dei giochi sviluppati dallo studio, ha finalmente svelato uno dei misteri relativi all'avventura di John Marston.

Chi è lo Strano Tizio di Red Dead Redemption? "Lo Strano Tizio è un personaggio che abbiamo inventato abbastanza in fretta", ha detto Houser. "Quando stavamo realizzando Red Dead Redemption, avevamo costruito una storia che ci sembrava davvero coinvolgente e un mondo aperto interessante."

"Avevamo già realizzato diversi episodi di Grand Theft Auto, ovviamente, solo che in Red Dead non c'erano le mitragliatrici perché era un western e avevamo tolto le auto, la città e le folle di pedoni. In sostanza, avevamo un gioco su di un tizio che cavalcava un cavallo nel deserto. E, beh... era piuttosto noioso."

"Così ci siamo messi a riempirlo di contenuti, improvvisando molto. Abbiamo aggiunto quelli che chiamavamo 'eventi casuali', momenti in motion capture con cui il giocatore poteva interagire. I designer fecero un lavoro fantastico: erano davvero divertenti, ma non ce n'erano abbastanza."

"E poi ci rendemmo conto che la storia era forse un po' troppo breve. Quindi, abbastanza tardi nello sviluppo, cominciammo a inserire contenuti più simili a quelli di un RPG, dove il giocatore incontrava dei personaggi. Li concepivamo come racconti brevi: incontravi qualcuno, ti dava una missione semplice e, quando tornavi, la storia si concludeva."