Red Dead Redemption è stato classificato per PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2: nuova versione in arrivo?

Ci risiamo, ma questa volta si parla del primo capitolo della serie Rockstar Games: a quanto pare Red Dead Redemption è stato recentemente classificato per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, cosa che sembrerebbe suggerire il prossimo arrivo di una nuova versione del gioco per le console di attuale generazione.

Il modus operandi di Rockstar Games resta sempre un gran mistero per quanto riguarda gli upgrade e le nuove versioni dei suoi giochi, considerando che voci simili si susseguono da tempo anche per quanto riguarda Red Dead Redemption 2 ma non sono mai state confermate dalla compagnia.

Il primo Red Dead Redemption ha ricevuto solo di recente una versione aggiornata per PS4 e Nintendo Switch, ed è in quella versione che risulta giocabile anche su PS5, mentre su Xbox Series X|S si tratta addirittura della versione originale per Xbox 360 fatta funzionare con la retrocompatibilità migliorativa di sistema.