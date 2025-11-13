Steam Machine punta a catturare gli utenti delle console? Ecco la risposta di Valve

In base a quanto riferito da un portavoce di Valve a Eurogamer, non sembra sia questo il caso, con la compagnia che sostiene di rimanere concentrata essenzialmente sul pubblico PC e dunque sull'utenza di Steam, senza voler andare a cercare necessariamente nuovi utenti tra il pubblico delle console.

In un'intervista successiva alla presentazione dei nuovi hardware, Valve ha spiegato anche la sua visione su Steam Machine , e il fatto che questa punti o meno agli utenti delle console , considerando il piccolo formato e l'utilizzo da soggiorno.

L'esperienza PC ha molto da offrire

"In genere ci basiamo sulla nostra esperienza con i giochi per PC, su ciò che vorremmo fosse possibile fare e su ciò che sentiamo dire dai nostri utenti", ha spiegato il portavoce di Valve a Eurogamer.

"I giochi per PC hanno molto da offrire. Ci sono molti generi di giochi che hanno avuto origine sui PC perché si tratta di una piattaforma aperta che consente agli utenti di modificare, sperimentare e fare cose che non sarebbero necessariamente possibili se la distribuzione del software fosse soggetta a restrizioni", ha riferito.

"Non tendiamo a basarci su ciò che accade in altri ambiti, ma cerchiamo di concentrarci sul nostro pubblico", dunque una dichiarazione piuttosto distesa e poco belligerante da parte di Valve, che si presenta cauta dopo la presentazione di ieri di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller.

In effetti, considerando il form factor e la facilità d'uso è facile pensare che Valve voglia provare a invadere il mercato console con Steam Machine, o quantomeno avvicinarsi a un'utenza meno smaliziata sul fronte tecnologico con un prodotto semplice da montare, usare e piazzare in casa.

Si tratterebbe di un punto di accesso molto importante per l'ecosistema Steam, e sebbene la compagnia sostenga ovviamente di voler prima di tutto pensare agli utenti già esistenti, è chiaro che tale soluzione possa incuriosire anche chi non è particolarmente pratico di PC gaming.

Nel frattempo siamo ancora in attesa di capire il prezzo di Steam Machine, che Valve ha riferito sarà accessibile.