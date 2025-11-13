L’audio nativo di Gemini Live è ancora più espressivo ed è disponibile su iOS e Android

Dopo aver iniziato a distribuire l' audio nativo di Gemini Live su più dispositivi, un mese fa, la funzione è ora disponibile ufficialmente su iOS e Android. I miglioramenti offrono un'esperienza ancora più realistica e convincente, con l'assistente in grado di offrire risposte più espressive in base alle circostanze. Vediamo meglio le novità.

L’audio nativo è disponibile ufficialmente

Questo aggiornamento, come vi abbiamo già spiegato qualche settimana fa, è stato pensato per offrire conversazioni più realistiche. Il sistema può comprendere l'intonazione e il tono di voce, adattandosi di conseguenza al suo stato d'animo. In base alla vostra voce, se sembra stressata o felice, Gemini risponderà con un tono coerente. Potrete anche velocizzare o rallentare le risposte.

Per rendere l'esperienza più divertente, inoltre, è possibile chiedere all'assistente di parlare con un accento particolare.

Inoltre, è possibile fare richieste più particolari: "Chiedi a Gemini di raccontarti l'Impero Romano dal punto di vista di Giulio Cesare stesso e otterrai una narrazione ricca e coinvolgente, completa di accenti caratteristici dei personaggi. Questo nuovo livello di narrazione drammatica rende l'apprendimento e l'intrattenimento più coinvolgenti", si legge.

In seguito a una distribuzione graduale, stavolta l'audio nativo è ufficialmente disponibile su tutti i dispositivi, quindi fateci sapere se la proverete.