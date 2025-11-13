L’audio nativo di Gemini Live è ancora più espressivo ed è disponibile su iOS e Android

Dopo aver iniziato a distribuire l'audio nativo di Gemini Live su più dispositivi, un mese fa, la funzione è ora disponibile ufficialmente su iOS e Android. I miglioramenti offrono un'esperienza ancora più realistica e convincente, con l'assistente in grado di offrire risposte più espressive in base alle circostanze. Vediamo meglio le novità.
L’audio nativo è disponibile ufficialmente
Questo aggiornamento, come vi abbiamo già spiegato qualche settimana fa, è stato pensato per offrire conversazioni più realistiche. Il sistema può comprendere l'intonazione e il tono di voce, adattandosi di conseguenza al suo stato d'animo. In base alla vostra voce, se sembra stressata o felice, Gemini risponderà con un tono coerente. Potrete anche velocizzare o rallentare le risposte.
Per rendere l'esperienza più divertente, inoltre, è possibile chiedere all'assistente di parlare con un accento particolare.
Inoltre, è possibile fare richieste più particolari: "Chiedi a Gemini di raccontarti l'Impero Romano dal punto di vista di Giulio Cesare stesso e otterrai una narrazione ricca e coinvolgente, completa di accenti caratteristici dei personaggi. Questo nuovo livello di narrazione drammatica rende l'apprendimento e l'intrattenimento più coinvolgenti", si legge.
In seguito a una distribuzione graduale, stavolta l'audio nativo è ufficialmente disponibile su tutti i dispositivi, quindi fateci sapere se la proverete.
Le novità di Gemini
L'assistente si prepara ormai a debuttare anche sui televisori. Anche in questo caso gli utenti potranno usufruire di un'esperienza più funzionale, dalla semplice ricerca dei contenuti alla possibilità di fare richieste più complesse. Inoltre, sarà semplicemente possibile fare domande di ogni tipo.
Ricordiamo anche che molto presto inizierà la distribuzione di Gemini su Google TV Streamer: per utilizzarla, basterà premere il pulsante del microfono sul telecomando, quindi parlare. Se volete gestire le impostazioni, dovrete andare su Impostazioni > Account e profilo > Assistente Vocale > Gemini per TV. In alternativa, troverete le varie opzioni direttamente nell'app Google Home.