L’assistente Gemini debutterà su Google Streamer e altri dispositivi durante l'inverno

Secondo quanto confermato da Google, diversi dispositivi accoglieranno l'assistente Gemini, tra cui Google Streamer. Vi abbiamo già parlato diverse volte dell'arrivo di Gemini su TV, per ora disponibile solo su alcuni dispositivi, come i televisori TLC della serie QM9K. Alcune indiscrezioni ipotizzano un debutto anche sui modelli Sony Bravia, ma in quel caso si tratta di informazioni da prendere con le pinze, non essendo ufficiali. In ogni caso, non dovrebbe mancare molto, dato che Google ha in un certo senso annunciato la finestra di uscita, sebbene sia ancora molto vaga.

Quando arriverà Gemini su TV? In un primo momento, Google aveva indicato una possibile finestra di lancio prevista per la fine dell'anno. Questa volta, invece, l'azienda ha specificato che il debutto avverrà nel corso dell'inverno. Si tratta, quindi, di una finestra temporale piuttosto ampia e ancora poco definita, che lascia intendere la possibilità di un eventuale slittamento rispetto ai piani iniziali. In ogni caso, ipotizziamo razionalmente un periodo che va da dicembre a marzo. Gemini arriva su Google TV, ma solo su alcuni modelli specifici: ecco come funziona Per ora non sappiamo quali modelli esatti accoglieranno il nuovo assistente, sebbene Google Streamer sia ufficialmente confermato. Secondo un leak, Gemini potrebbe approdare anche sui modelli Sony Bravia. Quest'ultima informazione deve essere presa con la dovuta cautela: l'utente possiede un televisore con Android TV 14 e i prodotti Bravia non erano neanche elencati tra i dispositivi interessati. Ad ogni modo, avrebbe scoperto la schermata di configurazione di Gemini dopo aver aggiornato l'app Google TV tramite Play Store, ottenendo poi l'accesso a una procedura di configurazione completa.