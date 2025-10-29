4

Capcom svela i giochi più venduti: Monster Hunter Wilds va male, DMC 5 domina incontrastato

Capcom può vantare tanti giochi di successo, ma ovviamente non tutti riesce a ottenere le vendite sperate, come Monster Hunter Wilds. Dall'altro lato, DMC 5 non conosce limiti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/10/2025
Gemma da Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Articoli News Video Immagini

Capcom, come sempre, ha aggiornato i dati di vendita dei suoi videogiochi di punta, mettendo i mostra i titoli di maggior successo nell'anno in corso, ma di conseguenza rende anche chiaro quale gioco proprio non sta crescendo negli ultimi mesi: Monster Hunter Wilds.

Vediamo la classifica completa dell'anno fiscale in corso, ovvero da inizio aprile a fine settembre 2025.

I risultati dei giochi di Capcom

Come potete vedere nella tabella qui sotto, Devil May Cry 5 continua a essere il gioco più venduto, con oltre 2 milioni di unità, la maggior parte piazzate nel primo trimestre dell'anno fiscale. A seguire ci sono tre Resident Evil, ovvero Village, il remake del 4 e 7 Biohazard, con Street Fighter 6 a seguire. Tutti questi hanno piazzato oltre un milione di copie.

H1 sono le vendite totali dell'anno in corso, Q1 sono le vendite del primo trimestre e Q2 del secondo trimestre
H1 sono le vendite totali dell'anno in corso, Q1 sono le vendite del primo trimestre e Q2 del secondo trimestre

La parte più interessante però, come già anticipato, è il fatto che Monster Hunter Wilds, pubblicato a inizio anno, è ultimo in classifica, persino dietro al più vecchio Rise. In particolar modo, negli ultimi tre mesi Wilds ha venduto ben meno di Rise e ha raggiunto cifre paragonabili solo a Devil May Cry HD Collection, che è un gioco di nicchia visto che dall'uscita a oggi ha piazzato meno di tre milioni di unità.

Gli originali Resident Evil non avevano più valore per Capcom, ma GOG l'ha convinta del contrario Gli originali Resident Evil non avevano più valore per Capcom, ma GOG l'ha convinta del contrario

Ovviamente il risultato di Monster Hunter Wilds è conseguenza dei problemi del gioco, che hanno anche causato regolari review bombing. Le vendite totali dall'uscita sono di 10,74 milioni di unità, di poco inferiori a quelle di DMC 5 (10,78 milioni), che però continua a vendere regolarmente. Wilds deve certamente sbloccare la situazione se vuole risollevarsi.

Infine, segnaliamo che Capcom spiega perché Pragmata ha richiesto così tanti anni: difende l'annuncio anticipato.

#Capcom
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Capcom svela i giochi più venduti: Monster Hunter Wilds va male, DMC 5 domina incontrastato