Capcom svela i giochi più venduti: Monster Hunter Wilds va male, DMC 5 domina incontrastato

Capcom, come sempre, ha aggiornato i dati di vendita dei suoi videogiochi di punta, mettendo i mostra i titoli di maggior successo nell'anno in corso, ma di conseguenza rende anche chiaro quale gioco proprio non sta crescendo negli ultimi mesi: Monster Hunter Wilds .

I risultati dei giochi di Capcom

Come potete vedere nella tabella qui sotto, Devil May Cry 5 continua a essere il gioco più venduto, con oltre 2 milioni di unità, la maggior parte piazzate nel primo trimestre dell'anno fiscale. A seguire ci sono tre Resident Evil, ovvero Village, il remake del 4 e 7 Biohazard, con Street Fighter 6 a seguire. Tutti questi hanno piazzato oltre un milione di copie.

H1 sono le vendite totali dell'anno in corso, Q1 sono le vendite del primo trimestre e Q2 del secondo trimestre

La parte più interessante però, come già anticipato, è il fatto che Monster Hunter Wilds, pubblicato a inizio anno, è ultimo in classifica, persino dietro al più vecchio Rise. In particolar modo, negli ultimi tre mesi Wilds ha venduto ben meno di Rise e ha raggiunto cifre paragonabili solo a Devil May Cry HD Collection, che è un gioco di nicchia visto che dall'uscita a oggi ha piazzato meno di tre milioni di unità.

Ovviamente il risultato di Monster Hunter Wilds è conseguenza dei problemi del gioco, che hanno anche causato regolari review bombing. Le vendite totali dall'uscita sono di 10,74 milioni di unità, di poco inferiori a quelle di DMC 5 (10,78 milioni), che però continua a vendere regolarmente. Wilds deve certamente sbloccare la situazione se vuole risollevarsi.

Infine, segnaliamo che Capcom spiega perché Pragmata ha richiesto così tanti anni: difende l'annuncio anticipato.