Gli originali Resident Evil non avevano più valore per Capcom, ma GOG l'ha convinta del contrario

Resident Evil è una saga longeva, che negli ultimi anni è rinata anche grazie a una serie di ottimi remake che hanno catturato nuovi e vecchi fan, nel mezzo di nuovi capitoli. Gli originali RE, però, hanno ancora il proprio fascino e uno stile unico.
Per Capcom, però, i giochi originali oramai non hanno grande valore, visto ce ci sono i nuovi e scintillanti remake al loro posto.
L'opinione di Capcom sui vecchi giochi di Resident Evil
La compagnia di Osaka ha espresso questa opinione parlando con GOG, il negozio digitale di CD Projekt, che voleva ripubblicare le versioni originali di Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 in versione PC.
Lo scopriamo grazie una dichiarazione di Marcin Paczynski, Senior Business Development Manager presso GOG, che ne ha parlato con The Game Business. Spiega che convincere Capcom del valore di questi vecchi giochi si è rivelata una vera sfida.
Racconta che per Capcom i Remake sono una esperienza di livello superiore, quindi non c'è alcun motivo per rimettere in campo le versioni originali. Innegabilmente molti giocatori d'oggi non apprezzerebbero i controlli tank, la grafica a basso livello poligonale e alcune scelte di design, ma questo non significa che non ci sia motivo per preservare e dare più facile accesso a questi titoli ai fan della serie.
Alla fine GOG ha convinto Capcom che esiste un pubblico di appassionati, soprattutto di nostalgici, che apprezzano l'esperienza originale. Inoltre, i giochi hanno avuto recensioni più che positive dagli utenti di GOG (94%) e anche le vendite sono state positive, quindi alla fine il negozio digitale aveva ragione.
Parlando invece del futuro, se vi chiede se Resident Evil Requiem sia più simile alla sopravvivenza di RE 2 o all'azione di RE 4, Capcom ha dato una risposta.