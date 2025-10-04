Il film di Resident Evil aggiunge tre attori, due nominati agli Emmy per True Detective e Severance

Ricordiamo che il film è diretto da Zach Cregger (Weapons) ed è ambientato nel mondo di Resident Evil in modo canonico, sebbene proporrà una storia originale con personaggi originali. La produzione è in mano a Sony Pictures e la pubblicazione è prevista per il settembre 2026.

Un film di Resident Evil è in produzione: manca ancora un po' di tempo prima del suo arrivo, ma pian piano sta prendendo forma e ha ora scelto tre nuovi attori , di cui due sono stati nominati agli Emmy.

I nuovi attori confermati per il film di Resident Evil

Come riportato da The Hollywood Reporter, Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson sono stati aggiunti al cast di Resident Evil di Zach Cregger. I tre si uniscono ai membri del cast già annunciati: Austin Abrams e Paul Walter-Hauser.

Abbiamo inoltre alcuni dettagli sui personaggi di Zach e Kali. Zach Cherry interpreterà uno scienziato ospedaliero, mentre Kali Reis interpreterà una veterana, un personaggio originariamente scritto per un uomo: a quanto pare la sua candidatura è piaciuta a sufficienza da cucirle il ruolo attorno. Non sono invece stati forniti dettagli sul personaggio di Johnno Wilson.

Segnaliamo però che Johnno Wilson è attualmente protagonista di un altro adattamento di un videogioco, Twisted Metal di Peacock, nel ruolo di Dave. Tuttavia, i nomi più importanti rimangono Zach Cherry e Kali Reis. Entrambi gli attori hanno ottenuto nomination ai Primetime Emmy come migliori attori non protagonisti per i loro ruoli in Severance (Zach Cherry) e True Detective: Night Country (Kali Reis). Dato che entrambi hanno già avuto a che fare con opere horror, è inoltre piuttosto appropriato che entrino a far parte del cast di Resident Evil.

Ricordiamo che il regista del nuovo film di Resident Evil ha giocato per migliaia di ore alla serie, ma non ha visto i film.