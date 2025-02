Eppure, Sony, in collaborazione con Universal Television, ha scommesso fortissimo e, a ben vedere, ha vinto alla grande confezionando una serie tv spassosa, perfettamente calibrata, persino coerente con il materiale d'origine. Fruibile in Italia solo tramite abbonamento al PlayStation Plus Premium , in ritardo di un anno e mezzo sull'uscita negli Stati Uniti, potremmo aver già trovato uno dei migliori adattamenti da un videogioco del 2025.

Provate a mettetevi solo per un attimo nei panni degli sceneggiatori. Squilla il telefono e dall'altro capo c'è un pezzo grosso di Hollywood che vi sgancia una bella gatta da pelare con pochi preamboli e convenevoli: "c'è questo videogioco di gente che si spara da una macchina all'altra dentro un'arena. L'ultimo che rimane vivo vince. Voglio dieci puntate su questa roba entro sei mesi. Grazie e arrivederci". Sicuramente non il lavoro più semplice e stimolante della propria la vita, no?

Got Milk?

Un bug ha disattivato tutti i computer del mondo e nel giro di vent'anni la civilizzazione, così come la conosciamo, ha cessato di esistere. In due decenni di tempo l'umanità, come suo solito e molto poco a sorpresa, ha ovviamente saputo dare il peggio di sé. Una risicata porzione di sopravvissuti vive all'interno di città fortificate la cui solidità è garantite da un forte controllo sociale. Buona parte del mondo, invece, vive assiepato in minuscole comunità, oppure in bande armate capeggiate da leader più o meno fuori di testa che rendono le strade luoghi insicuri, in cui ogni curva può celare una trappola, un'imboscata, un furioso scontro a fuoco.

Un po' come in Death Stranding, il sostentamento delle comunità organizzate è vincolato dall'attività dei lattai, né più né meno dei corrieri che battono parte delle vie di comunicazione dei vecchi Stati Uniti D'America, trasportando a loro rischio e pericolo merci di scambio tra un avamposto e l'altro. I corrieri di questo domani post-apocalittico, tuttavia, non guidano lenti furgoncini ben visibili da distanza siderale con le loro fiancate verniciate di rosso. Si sono adeguati ai tempi che corrono e per questo sono al volante di potenti auto, corazzate in ogni punto e assetate di benzina, opportunamente equipaggiate di mitragliatori, lanciafiamme e bazooka. Auto e armi, insomma, esattamente come nel videogioco.

Le premesse che fanno da sfondo all'avventura di John Doe, uno dei protagonisti della serie videoludica e qui interpretato da Anthony Mackie, noto per essere l'attuale Capitan America della Marvel, sono tanto semplici, quanto brevemente riassunte in un'intro che non ruba allo spettatore più di un paio di minuti. Un breve inciso, prima di lanciarlo immediatamente in una scena d'azione che mette subito in chiaro le cose: le imprecazioni, il piombo e le sgommate, sono parte integrante del DNA di questa serie.

Sweet Tooth è la mascotte di Twisted Metal e fortunatamente sarà in scena spesso e volentieri

Come anticipato in apertura, poteva non essere semplice inventarsi una storia da raccontare a partire dai videogiochi. Eppure, paradossalmente, la scarsa cura al comparto narrativo ostentata, anche volontariamente, nei vari episodi per PlayStation ha lasciato ampia libertà allo showrunner Michael Jonathan Smith per instillare vitalità e background ai principali volti della rosa di piloti che dal primo Twisted Metal in poi si sono puntualmente sfidati.

Questa libertà creativa, tanto per cominciare, ha dato forma ad un tono spassoso e ironico. Non si tratta di demenzialità fine a sé stessa, beninteso. A fare da padrone è il volgare cinismo figlio di un mondo che si sta letteralmente sgretolando, che si palesa in battute al vetriolo, nonché in figuri grotteschi che estremizzano perversioni e devianze facilmente riscontrabili anche nella nostra contemporaneità "civilizzata".



Evelyn, la Subaru Impreza modificata di John. Vederla e sentirla sgommare è un vero piacere

Da questo punto di vista, i protagonisti Anthony Mackie e Stephanie Beatriz, già amata ai tempi di Brooklyn Nine-Nine, rappresentano una scelta di casting perfetta, nonché un duo perfettamente equilibrato. Una dolce canaglia il primo, una dura dall'animo ferito l'altra, John e Quieta (terribile adattamento di Quiet) alternano con un ritmo perfettamente calibrato siparietti comici, scene d'azione scenografiche al punto giusto e toccanti momenti di introspezione innescati, per un motivo o l'altro, dal dover fare i conti ognuno con il proprio passato.

Proprio quando la serie si apre al flashback si possono apprezzare le molteplici sfaccettature dei personaggi, scoprendo così qualcosa in più sul villain di questa stagione, ovvero l'agente Stone, altro volto noto ai fan, nonché su quella scheggia impazzita che è Sweet Tooth, mascotte della saga, per così dire, meravigliosamente interpretato da Joe Seanoa, wrestler professionista e già voce di King Shark nello sfortunato Suicide Squad: Kill the Justice League. Anche quando la serie indugia sui comprimari, su personaggi che si avvicendano sullo schermo per qualche scena o al massimo per un paio di puntate, ognuno di essi brilla per caratterizzazione, mettendo in mostra tutta la qualità di una scrittura che ha evidentemente beneficiato di un lavoro di background accorto ed efficace.

L'agente Stone è un nemico credibile, che guadagna spessore grazie ai flashback a lui dedicati

La vicenda nella sua globalità, inoltre, scorre via che è un piacere. Non ci sono puntate riempimento, non c'è traccia di tempi morti. Tutto è estremamente funzionale alla storia, al lungo viaggio che conduce John e Quieta verso New Chicago partendo da New San Francisco per una consegna speciale, un itinerario che, tra l'altro introduce le altre grandi protagoniste di Twisted Metal, ovvero le auto. Anche in questo caso non mancano i diretti rimandi alla serie, con vetture che nei nomi utilizzati e nell'aspetto estetico ricalcano le controparti videoludiche. Roadkill, Twister, il furgoncino di Sweet Tooth ruberanno la scena in versioni estremamente vicine a quelle apprezzate negli episodi della serie. Ad occupare buona parte del palcoscenico, tuttavia, sarà una new entry, Evelyn la Subaru Impreza che accompagna John da tantissimi anni nel suo lavoro da lattaio.

Oltre a vederle correre lungo le strade disabitate di quest'America post-apocalittica, saranno naturalmente protagoniste di veri e propri momenti alla Destruction Derby, in cui si vomiteranno addosso chili di piombo e un po' di esplosivo, richiamando direttamente i videogiochi. Fortunatamente, come per tutto il resto della serie, non si tratterà mai di puro fan service, quanto di sequenze perfettamente integrate alla trama e, soprattutto, dirette come si deve.