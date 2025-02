Huawei Mate XT Ultimate sbarca sul mercato globale: tutte le specifiche del primo smartphone a doppia piega

Una delle novità fondamentali del settore degli smartphone negli ultimi anni è rappresentata dai modelli foldable, che offrono schermi più ampi a fronte di una maggior portabilità, grazie alla presenza del display pieghevole contenuto al loro interno. Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con il lancio di Huawei Mate XT, il primo smartphone a doppia piega, sul mercato cinese. Nelle ultime ore, in particolare, la compagnia cinese ha finalmente annunciato Huawei Mate XT Ultimate anche per il mercato globale : scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità nel dettaglio.

Passiamo al comparto fotocamere, composto in questo caso da un sensore principale da 50 megapixel (la stesso visto in precedenza su Huawei Pura 70 Pro) dotato di apertura variabile, seguito da un sensore periscopico da 12 megapixel e un sensore ultra-wide da 12 megapixel, oltre che il sensore frontale da 8 megapixel. Al suo interno troviamo il processore proprietario Kirin 9010 , alimentato da una batteria da 5600 mAh di capacità che supporta la ricarica rapida SuperCharge, la quale permette di ricaricare completamente il dispositivo in circa 65 minuti.

Huawei Mate XT Ultimate: disponibilità e prezzi

Huawei Mate XT Ultimate sarà disponibile in Europa ad un prezzo di 3499 euro, nella sua configurazione da 1 TB di memoria interna e 16 GB di RAM.

Il modulo fotocamere posteriore di Huawei Mate XT Ultimate

Non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato globale: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.