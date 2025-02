Annunciate le edizioni fisiche di Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind per PS5 e Nintendo Switch

Digital Eclipse ha annunciato che Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind arriverà su PS5 e Nintendo Switch anche in formato fisico tramite un'edizione standard e una da collezione pensata per i fan più sfegatati.

Il lancio è in programma per il 30 maggio. L'edizione standard sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro. La Deluxe Edition invece viene proposta a 54,99 euro, include vari extra da collezione, come uno Steelbook esclusivo e carte collezionabili.