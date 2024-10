Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Il gioco in questione è un action classico che richiama proprio il classico stile dei picchiaduro a scorrimento dell'epoca 16-bit , come risulta evidente dall'impostazione generale e dallo stile grafico adottato.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind arriverà dunque su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 10 dicembre , al prezzo di 34,99 dollari, con prenotazioni aperte sugli store da oggi per quanto riguarda PlayStation Store e Steam e presto anche su Xbox e Nintendo eShop.

Digital Eclisse ha annunciato oggi la data di uscita di Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind , il nuovo videogioco dedicato alla celebre serie di Saban, annunciata con un trailer che mostra anche varie scene dell'action in questione.

Un gioco nostalgico

In Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, la squadra affronta una reincarnazione robotica della nemesi di lunga data dei Power Rangers, Rita.

Anzi: Robo-Rita, in questo caso, ha evocato un portale per inviare se stessa indietro nel tempo in modo da poter finalmente sconfiggere i Power Rangers formando un'alleanza con il suo sé più giovane.

Lavorando insieme, Robo-Rita e Rita Repulsa riavvolgono, riscrivono e rimescolano il passato nel tentativo di fermare la formazione stessa dei Power Rangers, alterando il corso della storia. Ovviamente, gli eroi trasformabili dovranno affrontare la situazione e sventare la minaccia ancora una volta.

Annunciato alla scorsa Summer Game Fest, il gioco è finalmente vicino all'arrivo e potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato di Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind.