Il team di The Day Before sembra voler di nuovo usare i fan per lavorare sul suo nuovo gioco, senza pagarli

Nel caso di The Day Before, il team aveva segnalato in modo ambiguo di star usufruendo dell'aiuto di collaboratori "volontari" , fondamentalmente degli appassionati che non sarebbero stati pagati ma che avrebbero ricevuto dei bonus legati al gioco.

Fntastic - il team che ha proposto il gioco (o possiamo chiamarlo direttamente truffa?) The Day Before - non pare aver perso il vizio e probabilmente nemmeno il pelo. Dopo aver tentato un Kickstarter fallimentare, lo studio ha subito annunciato un nuovo gioco (ITEMS, un gioco horror d'azione), come vi abbiamo annunciato. Ora, però, scopriamo che sta di nuovo tentando di sfruttare i giocatori per creare dei contenuti senza pagarli.

Cosa sta facendo Fntastic con il suo nuovo gioco

Ora, con il loro nuovo gioco, il team ha creato un contest tramite il proprio Discord ufficiale che richiede ai giocatori di creare una mappa per il loro nuovo gioco. Il vincitore vedrà la propri mappa all'interno del nuovo videogioco di Fntastic, ricevendo come ricompensa una copia del gioco e il suo nome in mostra "da qualche parte". Ovviamente non sarà pagato.

Gli utenti possono realizzare la mappa in qualsiasi modo, che sia un disegno 2D, un modello 3D o qualsiasi altro stile. È però necessario chiarire il tema, la struttura esatta del livello creato, una serie di dettagli sul bilanciamento e non solo, per fare in modo che sia effettivamente un lavoro completo. In breve, non si tratta solo di proporre un'idea, ma di produrre qualcosa di utile. Chiaramente, il team sceglierà tra i lavori di maggiore qualità, che meriterebbero di essere pagati.

Non è strano che gli sviluppatori propongano a un utente di creare un contenuto per un gioco. Di più, in alcuni casi questo tipo di possibilità è presente a pagamento come uno dei gradi più alti dei Kickstarter, ma di norma all'utente viene solo chiesto di dare un'idea, realizzare al massimo un bozzetto o di parlare con gli sviluppatori per dirgli che tipo di contenuto vorrebbe creare. Sono poi gli sviluppatori a fare il lavoro vero.

Fntastic in questo caso sembra proprio voler ricevere un prodotto fatto e finito. Il tutto per un gioco che potrebbe anche non esistere mai, considerando i precedenti.