Il team di The Day Before ha denunciato un sito russo per aver definito il gioco una truffa

La causa sostiene che Yakutia.info avrebbe danneggiato la reputazione di Fntastic definendo il comportamento dell'azienda in relazione a The Day Before come una " truffa ".

Come dimenticarsi di Fntastic, lo studio di The Day Before ? A quanto pare avrebbe citato in giudizio il sito di notizie russo Yakutia.info, che ha sede nella regione di provenienza dei fondatori di Fntastic, Yakutia in Siberia.

Truffa o imbarazzo?

La notizia proviene dallo stesso Yakutia.info, che afferma che la causa si basa su un articolo che definiva l'attività di Fntastic come una "truffa", nonché su un altro articolo che parafrasava degli influencer di YouTube che accusavano The Day Before di aver copiato o "preso in prestito" meccaniche da altri giochi.

Yakutia.info ha specificato che non voleva accusare Fntastic di frode e che c'è stato un fraintendimento nell'uso della parola "truffa". Per questo il sito ha modificato gli articoli incriminati, sostituendo "truffa" con "imbarazzo" e citando direttamente gli influencer, invece di parafrasarli.

Yakutia.info ha sottolineato anche il fatto che sono moltissimi i siti ad aver usato gli stessi termini per definire TheDay Before e che probabilmente Fntastic ha deciso di attaccarlo perché è piccolo e non ha la possibilità di difendersi.

Va detto che, legalmente, almeno in Italia, definire qualcuno come un "truffatore", in assenza di una sentenza di tribunale, viene considerato un reato. Se la legge russa fosse simile, Yakutia.info potrebbe trovarsi nella posizione di dover dimostrare in tribunale che effettivamente The Day Before è stato una truffa.

Certo, il comportamento di Fntastic non è stato cristallino, ma allo stesso tempo non c'è stata alcuna truffa, considerando che i meccanismi interni di Steam hanno impedito danni agli utenti.

Per chi non lo ricordasse, The Day Before fu lanciato su Steam in uno stato ancora embrionale, non mantenendo nessuna delle promesse fatte nei mesi precedenti. Il gioco versava in uno stato talmente pietoso, pur essendo ancora in accesso anticipato, da aver generato una sollevazione da parte degli acquirenti, che hanno ottenuto il rimborso completo di quanto speso per averlo, portando alla cancellazione completa del progetto.