I fan hanno recuperato dei giochi mobile di Monster Hunter e Crash Bandicoot

Monster Hunter I è un gioco di ruolo d'azione simile ai titoli principali della serie, in cui i giocatori affrontano missioni in vari ambienti per sconfiggere mostri simili a dinosauri. Le prime mappe furono pubblicate nel 2006, e successivamente ne sono state aggiunte altre. Il gioco è considerato solo parzialmente preservato poiché richiede di essere collegati a internet per cambiare le armi. Tuttavia, la comunità considera il suo ritrovamento un successo enorme, poiché significa che tutti i giochi preinstallati di Capcom per i-mode sono stati preservati in qualche forma.

Chokkan Crash Bandicoot, invece, è stato preservato integralmente. Questo titolo, anch'esso preinstallato sull'SH904i, vedeva i giocatori competere in vari minigiochi sfruttando le capacità di movimento del telefono. Sebbene fu progettato per sfruttare i sensori di movimento del telefono, offriva anche dei controlli tradizionali tramite tasti per chi preferiva un approccio diverso.

Se vi interessa di saperne di più su questi giochi e, magari, volete anche giocarli, andate su Keitai Wiki ed entrate nel canale Discord della comunità. Scaricarli non è legale in alcun modo, ma si spera che nessuno se ne abbia a male visto che, fosse stato per gli editori che detengono i diritti d'autore, questi giochi sarebbero stati destinati all'oblio.