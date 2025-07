Atari sta per lanciare un nuovo 2600+ a tema Pac-Man per festeggiarne il 45° compleanno

Atari e Plaion hanno annunciato che il 31 ottobre 2025 sarà disponibile una nuova edizione della console Atari 2600+ , pensata per celebrare i 45 anni di uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi: Pac-Man . Costerà 147,54 e sarà identica al modello base, ma sarà personalizzata a tema Pac-Man nella colorazione. Anche il joystick incluso sarà giallo Pac-Man. Inoltre, insieme alla console si otterrà la cartuccia "Double Feature" di Pac-Man per Atari 7800, che include una nuovissima versione del gioco arcade chiamata Pac-Man 7800 e la primissima versione casalinga del gioco, Pac-Man 2600.

Tutti i dettagli

"Una nuovissima versione dell'iconica console di colore giallo PAC-MAN con le icone dei personaggi illuminate sul davanti", spiega il comunicato di Atari. "Gioca ai giochi retrò proprio come li ricordi su un sistema aggiornato per i tempi moderni con uscita HDMI e la compatibilità con le versioni precedenti e successive della console. Include anche la nuovissima cartuccia 2-in-1 PAC-MAN: Double Feature e un'edizione PAC-MAN del joystick wireless Atari CX-40+."

Il pacchetto completo dell'Atari 2600+ a tema Pac-Man

Come extra, ci saranno quattro CX-40+, acquistabili a parte, che avranno i colori dei fantasmi, gli iconici nemici della palla gialla mangia pasticche.

Per chi non la sconoscesse, Atari 2600+ è una riedizione moderna della storica console di Atari, cui tanto deve la storia dei videogiochi. Funziona con le cartucce originali, pur avendo alcune funzionalità moderne. Per saperne di più, leggete la nostra recensione dell'Atari 2600+. Ora che non vi resta che andare sulla pagina ufficiale della nuova edizione e aspettare il 23 luglio per l'apertura delle prenotazioni.