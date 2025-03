Il cosplay di Fubuki da One Punch Man di sawakatecos mette in risalto tutto il fascino del personaggio

One Punch Man è una serie giapponese di grande successo, grazie allo strampalato e invincibile protagonista Saitama e le situazioni comiche che si vengono a creare quando entra in azione. In attesa della messa in onda della terza stagione dell'anime, vediamo il cosplay di Fubuki firmato da sawakatecos.

Fubuki, conosciuta anche Tormenta dell'Inferno, è un'eroina professionista al primo posto della Classe B. Potrebbe ambire a un posizione di rilievo della classe A, ma preferisce rimanere nella B per sfruttare i privilegi della prima posizione. La sua specialità sono i suoi poteri da espere, che frutta sfrutta per volare, creare barriere e scatenare potenti tornado, ovviamente nulla che possa davvero impressionare Saitama. È la sorella minore di Tatsumaki, eroina di classe S e una delle più forti nell'universo di One Punch-Man, anch'essa dotata di poteri psichici.