Tre trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 presentano Tanjiro, Muichiro e Mitsuri

Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno pubblicato una serie di nuovi trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 . Si tratta dei primi tre di una lunga serie di filmati che andranno a introdurre i personaggi che faranno parte del roster del picchiaduro al lancio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 arriva su PC e console quest'anno

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è un action con combattimenti in arena dove potremo rivivere i momenti più emozianti della storia di Demon Slayer e combattere nei panni dei suoi personaggi più iconici, come quelli che abbiamo visto in azione nei trailer pubblicati oggi.

Il gioco proseguirà il viaggio di Tanjiro e compagni da dove si era interotto il precedente gioco e racconterà le vicende degli archi narrativi "Entertainment District", "Swordsmith Village" e "Hashira Training" .

Non mancherà inoltre una VS Mode dove potremo cimentarci in avvincenti combattimenti usando tutti personaggi già apparsi nel primo gioco e aggiunti dopo il lancio. Il debutto nei negozi è fissato al prossimo 5 agosto su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.