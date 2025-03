Un trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero svela il mese di uscita del DLC 2 e i nuovi personaggi da Daima

Sapevamo già che l'espansione sarebbe stata a tema con la nuova serie animata e ora finalmente sappiamo quali personaggi introdurrà. Nello specifico il filmato mostra Goku (mini) in versione Super Saiyan (la versione base era inclusa nel gioco come bonus preorder e verrà reso disponibile all'acquisto succesivamente), Vegeta (mini) in forma base e Super Saiyan di primo livello e, infine, Glorio , un personaggio inedito introdotto proprio in Daima.

Bandai Namco ha offerto un primo assaggio delle novità in arrivo con il secondo DLC di Dragon Ball: Sparking! Zero tramite un teaser trailer che presenta alcuni dei lottatori provenienti dalla serie animata Drabon Ball Daima , incluse le versioni "mini" di Goku e Vegeta. Non solo, è stato anche annunciato il mese di uscita, fissato ad aprile .

Il DLC è incluso nel Season Pass o acquistabile separatamente

Il DLC 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero è incluso all'interno del Season Pass in vendita per 34,99 euro e a sua volta è compreso all'interno della Deluxe e Ultimate Edition del gioco. Sarà possibile acquistarlo separatamente, per quanto al momento non è stato indicato un prezzo ufficiale. Probabilmente sarà identico o comunque non si discosterà molto dai 17,99 euro richiesti per l'Hero of Justice Pack con i personaggi tratti dal film Dragon Ball Super: Super Hero.

Per il momento Bandai Namco non ha specificato un giorno di uscita esatto del DLC 2 e se includerà altri personaggi oltre a quelli mostrati nel trailer qui sopra. A ogni modo, considerando che l'uscita è in programma per aprile, maggiori dettagli in merito arriveranno sicuramente nel giro di poche settimane. Anche il DLC 3 sarà a tema Dragon Ball Daima e Steam potrebbe averne svelato il periodo di uscita indicativo.