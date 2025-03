Apple lavora su due nuovi monitor Studio Display: cosa possiamo aspettarci?

Da tempo si susseguono voci riguardo a un aggiornamento dello Studio Display di Apple , e ora Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter "Power On", aggiunge ulteriori dettagli. Secondo le sue fonti, Apple starebbe lavorando a due nuovi monitor, identificati dai nomi in codice J427 e J527.

Le ipotesi di Mark Gurman

Gurman, basandosi sulle sue fonti sempre molto ben informate, ipotizza due scenari all'interno della newsletter:

Apple potrebbe sviluppare entrambi i modelli e poi scegliere quale distribuire in base alla situazione del mercato: i due modelli sono effettivamente monitor distinti, con dimensioni dello schermo o specifiche differenti.

Studio Display con Mac Studio

Al momento, non ci sono dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche dei nuovi monitor. Tuttavia, si può ipotizzare che Apple possa migliorare la risoluzione, la luminosità e la gamma cromatica dei display, oltre a introdurre nuove funzionalità come la tecnologia ProMotion a 120Hz. Recenti voci di corridoio parlavano anche di un necessario aggiornamento alla tecnologia MiniLED: l'attuale Studio Display offre già un'eccellente precisione del colore e una risoluzione 5K molto nitida, ma può anche essere soggetto a lievi perdite di retroilluminazione e altre irregolarità che a volte si presentano con i pannelli LED convenzionali.

Resta da capire se Apple presenterà entrambi i modelli o se opterà per un modello unico. In ogni caso, l'arrivo di nuovi monitor Studio Display potrebbe rappresentare un'ottima notizia per i professionisti che necessitano di display di alta qualità per il loro lavoro. Voi che cosa ne pensate? Che caratteristiche vorreste in un nuovo display Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto un leak della catena di montaggio rivela che iPhone 17 Pro Max è quasi pronto.