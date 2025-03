Nintendo Switch 2 migliorerà le prestazioni nei giochi grazie all’IA? Un brevetto sembra confermarlo

Mancano ormai poche settimane alla presentazione in pompa magna di Nintendo Switch 2, ma nel frattempo è stato avvistato in rete una versione aggiornata di un brevetto registrato dalla compagnia di Kyoto che suggerisce che la console userà un sistema di upscling tramite l'intelligenza artificiale.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnologia che permette permette di renderizzare i giochi a una risoluzione di partenza più bassa per poi eseguire l'upscaling a una più alta tramite l'intelligenza artificiale, riducendo di molto il carico di lavoro della console e garantendo di conseguenza prestazioni superiori nei giochi o di adottare tecnologie che utilizzano molte risorse, come il ray tracing. Ha trovato larga diffusione nel settore videoludico e ora esistono più varianti, come il DLSS di NVIDIA, l'FSR di AMD e da pochi mesi il PSSR di PlayStation. Non è mai stato confermato per Nintendo Switch 2, del resto di "informazioni ufficiali" ce ne sono ancora poche, ma da tempo si ipotizza che sfrutterà una versione personalizzata del DLSS.