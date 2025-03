Dragon Ball: Sparking! Zero, Steam svela il periodo di uscita dei DLC di Daima, il primo è vicino

Dragon Ball: Sparking! Zero nel tempo verrà arricchito con nuovi contenuti tramite dei DLC a pagamento. In particolare, il season pass ne include tre: il primo a tema Dragon Ball Super: Super Hero è stato reso disponibile a fine gennaio, mentre gli altri due sono basati sull'anime Dragon Ball Daima e ancora non hanno una data di uscita ufficiale. Tuttavia, pare che il primo dei due arriverà entro poche settimane.

Presto novità da Bandai Namco?

L'informazione come detto arriva da Steam e non direttamente da Bandai Namco, ma possiamo fidarci. Grazie alle nuove regole dello store di Valve, gli sviluppatori ed editori sono obbligati a fornire nella pagina dei prodotti una finestra di lancio approssimativa dei DLC inclusi all'interno dei Season Pass, come per l'appunto nel caso di Dragon Ball: Sparking! Zero. A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte del publisher giapponese.

Uno scatto da Dragon Ball: Sparking! Zero dello scontro tra Goku e Freezer

Rimanendo in tema, anche Dragon Ball Z: Kakarot presto riceverà dei contenuti a tema Daima tramite un'espansione della storia incentrata sulle vicende raccontante nell'anime presentata pochi giorni fa con un trailer.