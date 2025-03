Xiaomi presenta Buds 5 Pro, i primi auricolari Wi-Fi senza perdita di qualità

Siamo finalmente giunti al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, e per l'occasione Xiaomi ha avuto modo di presentare Buds 5 Pro, i suoi nuovi auricolari dotati di connettività Wi-Fi , che a confronto della tradizionale connettività Bluetooth consente di non scendere a compromessi dal punto di vista della qualità sonora: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

Xiaomi Buds 5 Pro: le specifiche tecniche

Una delle caratteristiche salienti delle nuove Xiaomi Buds 5 Pro è rappresentata senz'ombra di dubbio dalla versione con connettività Wi-Fi, che senza nessun aumento dal punto di vista del consumo energetico è in grado di restituire una miglior qualità sonora rispetto alla controparte Bluetooth. Nello specifico, la versione Wi-Fi fa uso della tecnologia XPAN (acronimo per "Expanded Personal Area Network") di Qualcomm, che permette di avere un suono loseless a 24 bit/96 kHz senza nessuna perdita di qualità, con una lunghezza di banda massima di 4,2 Mbps, di gran lunga superiore a qualsiasi versione con connettività Bluetooth.

Xiaomi Buds 5 Pro, colorazione Translucent Black

Nessuna perdita in questo caso dal punto di vista dell'autonomia, anzi: la versione con connettività Wi-Fi garantisce infatti una riproduzione musicale per 10 ore, che aumentano fino a 40 ore includendo la ricarica aggiuntiva garantita dal case. Al momento, le funzionalità dei nuovi auricolari Xiaomi Buds 5 Pro sono compatibili esclusivamente con Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, ma non escludiamo la compatibilità con altri modelli di smartphone nel futuro immediato.