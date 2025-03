Masahiro Sakurai è stato premiato dal governo giapponese, ma non per il suo lavoro su Smash Bros e Kirby

L'Agenzia per gli Affari Culturali del governo giapponese ogni anno assegna dei premi speciali chiamati "Art Encouragement Prize for New Artists", rivolti dunque a "nuovi artisti" emergenti in vari ambiti, e quest'anno Sakurai è destinato a ricevere tale riconoscimento.

Masahiro Sakurai è una figura storica dello sviluppo videoludico, essendo stato un elemento fondamentale per le serie Smash Bros e Kirby in Nintendo , ma a quanto pare il premio che ha ricevuto dal governo giapponese non riguarda tanto la sua carriera di sviluppatore quanto piuttosto la sua nuova strada da divulgatore attraverso YouTube .

La nuova carriera di Sakurai

Come abbiamo visto, il creatore di Smash Bros. si è dedicato, nei mesi scorsi, a curare una sorta di podcast su YouTube in cui ha spiegato, di puntata in puntata, numerosi aspetti della progettazione e dello sviluppo dei videogiochi, andando anche piuttosto in profondità e riuscendo a coinvolgere nel discorso anche utenti alquanto distanti dall'ambito della programmazione.

Proprio questa sua capacità da divulgatore gli vale il riconoscimento governativo che ha ricevuto in questi giorni, come spiegato anche da lui stesso su X. Il premio è stato assegnato per il "contributo significativo allo sviluppo dell'industria dei videogiochi", si legge nella motivazione, per "aver condiviso ampiamente le sue conoscenze sulla produzione di videogiochi attraverso YouTube, in un formato facile da capire e accessibile, con uno sviluppo coerente".

Per quanto riguarda la sua carriera, tutto quello che sappiamo al momento è quanto ha riferito lui stesso l'anno scorso, quando ha affermato di essere ancora attivo sullo sviluppo di videogiochi, nonostante il suo stato di "semi-pensionato" già dal 2022, ma non sappiamo precisamente a cosa stia lavorando.