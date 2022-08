Dopo Smash Bros Ultimate, Masahiro Sakurai apre un canale YouTube sulla creazione di giochi

Masahiro Sakurai ha raggiunto ormai una grande notorietà nell'ambito dello sviluppo di videogiochi, dunque la sua nuova idea di aprire un canale YouTube personale in cui discutere della creazione di giochi e di game design potrebbe essere davvero un'ottima idea.

Dopo il lungo ed estenuante lavoro svolto su Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, finalmente giunto al termine per quanto riguarda le nuove aggiunte contenutistiche, Sakurai ha deciso di prendersi una pausa dallo sviluppo attivo ma questo non significa che rimarrà al di fuori dell'ambiente in questione.

Con un primo video di presentazione che potete vedere in questa pagina, il responsabile di Smash Bros. ha annunciato l'avvio di questa particolare iniziativa chiamata proprio "Masahiro Sakurai on Creating Games". Il primo filmato di presentazione fornisce subito un'introduzione a quelli che saranno i contenuti del canale, nel quale troveremo dei veri e propri consigli su come sviluppare videogiochi.

Sakurai ha intenzione di mantenere un tono piuttosto diretto e informale, rivolgendosi così anche al pubblico di massa, ma l'idea è di fornire davvero un supporto anche per gli sviluppatori, attraverso consigli e indicazioni sul game design provenienti da persone decisamente esperite nell'ambito, dunque sarà interessante da seguire. Potete trovare la pagina del canale "Masahiro Sakurai on Creating Games" a questo indirizzo.